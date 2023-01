A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, realizando atividade de policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito na BR 364, realizou a apreensão de duas armas de fogo e diversas munições.

A primeira ocorrência foi registrada na segunda-feira (16), próximo ao km 709, no município de Porto Velho. A equipe ao realizar uma abordagem verificou um determinado volume na cintura de um homem de 33 anos.

Após uma busca pessoal, foi constatado que se tratava de uma pistola Taurus 9mm e 13 munições. Ao se indagado sobre o fato, relatou que não possuía registro, tampouco porte.

Já a segunda ocorrência foi registrada na terça-feira (17), próximo ao km 339, no município de Ji-Paraná. Um motorista, de 56 anos, estava transportando uma pistola Taurus 9mm e 51 munições sem autorização legal. O condutor estava em uma HONDA/Cg preta com uma placa de plástico, totalmente em desacordo com as normas de trânsito.

Diante dos fatos, os armamentos foram encaminhados à Polícia Judiciária para destinação. Os infratores também foram conduzidos até a autoridade policial, ficando à disposição do Poder Judiciário.