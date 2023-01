O novo parceiro do Rondoniense para a disputa do campeonato estadual 2023 foi apresentado ao presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa.

A visita foi pautada na apresentação do novo parceiro do Rondoniense Social Clube para o futebol profissional.

Roni Silva deve ser o gestor de futebol do clube da capital e responsável pela montagem da equipe para o estadual que inicia no dia 25 de fevereiro.

De acordo com o presidente do Rondoniense Antônio Tadeu a parceria é somente para o profissional, “fizemos essa parceria para o futebol profissional, as categorias de base e as outras atividades do Rondoniense continuam aqui em Porto Velho”, citou Tadeu.

De acordo com a Tadeu a indefinição da liberação ou não do estádio Aluízio Ferreira pesou também na decisão de definir a parceria, do time da capital treinar e mandar seus jogos em Ariquemes.