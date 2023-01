Quando resolveu deixar o Podemos para buscar a reeleição pelo União Brasil, partido que é fruto da junção entre o PSL e o DEM, o deputado estadual Cirone Deiró foi tido como carta fora do baralho por muita gente do meio político rondoniense.

Isso porque ele havia deixado um grupo onde era expoente para embarcar numa composição cuja nominata era forte, com muitos candidatos de ponta, o que poderia complicar seu projeto de reeleição.

Mas o deputado que tem como domicílio eleitoral a região de Cacoal deu a volta por cima e no teste que avalia como uma espécie de plebiscito de desempenho, “pois é quando a população julga o seu trabalho na vida pública”, acabou passando com louvor, tendo 123% a mais de votos do que na eleição de 2.018.

“Para mim foi a maior prova que estou conduzindo o mandato no rumo certo, portanto é dessa forma que irei manter minha conduta, priorizando o setor produtivo, lutando pela reformulação da saúde de nosso Estado e buscando recursos para minha região e outros Municípios rondonienses”, destacou Cirone em entrevista ao Extra de Rondônia.

Para o mandato que começa em primeiro de fevereiro ele promete empenho no sentido de continuar prestigiando o setor produtivo em geral e a agricultura familiar em particular, buscando elevar a qualidade da produção, apoio aos empreendedores do campo e investimentos; assim como trabalhará por maior suporte à agroindústria para conter a defasagem dos últimos anos e retomar o crescimento.

Deiró também pretende priorizar a Saúde neste segundo mandato, trabalhando no sentido de buscar uma mudança do modelo atual, com a regionalização e apoio aos Municípios para atendimento de baixa e média complexidade sem a necessidade de deslocamento de pacientes, revendo parâmetros e aproximando mais as gestões do Estado com as das cidades e regiões.

A Segurança Pública também está no radar do deputado, buscando melhorias às polícias Civil e Militar, com mais contingente nas ruas, mais estrutura e uma atenção especial à capital, onde nos índices de criminalidades são alarmantes.

O deputado também dará a devida atenção a investimentos de infraestrutura, e tem na pauta a pavimentação de várias estradas vitais para o setor produtivo, citando a ligação viária entre Cacoal e Espigão do Oeste, entre Ministro Andreazza e Rondolândia, a Estrada do Boi, e as interligações entre Ariquemes e Nova Mamoré, passando por Buritis, assim como entre Machadinho do Oeste e o Estado do Mato Grosso.

Fechando sua agenda de prioridades está a luta para atender portadores de necessidades especiais, garantindo o cumprimento de leis que já existem e atuando para levar acessibilidade e inclusão à tal público em todos os aspectos necessários.

Para Cacoal e região ele se compromete em continuar a buscar investimentos nas mais diversas áreas, priorizando infraestrutura e educação, e garante que irá manter a conduta de ter ações diretas nas mais diversas cidades do Estado, a exemplo do primeiro mandato, no qual apresentou serviço em 35 Municípios.