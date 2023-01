Investigado por suspeita de ato terrorista no Distrito Federal, Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos, morador da cidade de Comodoro (MT) foi recambiado nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Civil de Mato Grosso até o Aeroporto de Vilhena, em Rondônia, onde embarcou para Brasília escoltado por policiais civis, (leia mais AQUI).

Uma aeronave da Polícia Civil do Distrito Federal estava aguardando Alan Diego no aeroporto, com uma escolta da insituição, que o encaminhará à Brasília, onde ele ficará em uma unidade prisional, à disposição da Justiça.

Na manhã desta quarta-feira, Alan passou por audiência de custódia e em seguida foi escoltado por equipe da Delegacia da Polícia Civil de Comodoro até a cidade de Vilhena.

Prisão

Na tarde de terça-feira (16), Alan Diego se entregou na Delegacia de Comodoro, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Distrito Federal. Ele foi investigado pela Polícia Civil, que o identificou como um dos responsáveis pela tentativa de explosão de uma bomba, em um caminhão de combustível, no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, em 24 de dezembro de 2022. Na semana passada, ele se tornou réu, após o juízo da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal acatar a denúncia contra ele e mais dois investigados pelo crime.

Durante a semana passada, equipes da Polícia Civil de Mato Grosso cumpriram mandados de buscas, decretados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar informações que pudessem levar à localização de Alan Diego, que estava foragido desde que sua prisão foi expedida.

As equipes das Delegacias de Vila Bela da Santíssima Trindade e de Comodoro também fizeram contato com pessoas próximas ao suspeito e, após as tratativas, nesta terça-feira (17), Alan Diego se apresentou aos delegados Ricardo Sarto e Eduardo Ribeiro, na Delegacia de Comodoro, onde foi cumprido o mandado de prisão.

