Os pais e responsáveis podem, desde à zero hora desta quarta-feira, 18, até esta quinta-feira, 20, às 17h (horário de Rondônia), fazer reservas de vagas em 27 — do total de 29 — escolas públicas municipais.

As escolas José Paulo Paes (infantil/creche) e Marizete Mendes (fundamental 1) já estão com as vagas esgotadas.

Período é disponível para a matrícula de alunos novos, apenas. Os demais têm a garantia da rematrícula. Em 2022, Vilhena teve cerca de 11 mil alunos na rede municipal. São 28 escolas infantis e fundamentais I (séries iniciais). Apenas uma, a Escola Cívico-Militar Almirante Tamandaré, no bairro Cristo Rei, oferece o fundamental II (6º ao 9º anos).

As reservas estão sendo feitas pelo site matricula.tagnos.com.br/vilhena. Em caso de dificuldade ou de necessidade de mais informações, pode-se entrar em contato pelo telefone 3321-4300.

A dica da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) é de que sejam escolhidas, preferencialmente, escolas mais próximas das residências dos alunos. Porém, não há garantia de que todas as procuras sejam contempladas nas escolas optadas pelos pais, porque as vagas são limitadas, o que determina possíveis remanejamentos e adequações até o início do ano letivo, marcado para 6 de fevereiro.

A SEMED esclarece que é necessária a presença física dos responsáveis nas escolas até dois dias úteis após efetivadas as reservas pelo site. As escolas atendem das 7h às 17h para receber a documentação dos estudantes.