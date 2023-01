Quem visitar a Fundação Cultural de Vilhena por esses dias irá se deparar com a exposição “Retratando Vilhena”, composta por várias telas que mostram pontos bastante conhecidos da cidade, sob o olhar da pintora e professora de artes Camila Schneider, uma autêntica “prata da casa”, que este ano completa dez anos de atividade artística neste estilo.

Mas Camila, que faz arte desde criança e começou a trabalhar na área ainda adolescente, tem o privilégio de dispor de seu dom produzindo material de diversos estilos, desde telas até pintura artística facial, trabalhando também com muralismo.

Na manhã da quinta-feira 19 ela recebeu atendeu a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que falou de sua vida e de seu trabalho.

Nascida em Vilhena e formada por artistas locais, tendo como mentora inicial a pintora Gracia Benelli, curadora da Fundação Cultural, Camila morou num sítio até os dez anos de idade, e quando veio para a cidade seu talento incipiente aflorou. Tanto que aos 16 anos já trabalhava com decoração de festas e pintura de murais, e a partir daí dedicou-se a desenvolver seu talento.

Além do estudo prático ela formou-se em Artes Visuais, é pós-graduada em Arteterapia e atualmente está cursando Análise Corporal, pois entende que não é possível ficar acomodada a partir de uma zona de conforto, pois o talento é algo para ser constantemente desenvolvido.

A artista não consegue viver exclusivamente de sua arte, pelo menos ao longo do ano todo, porém afirma que apesar do mercado variar de acordo com a época, pode-se dizer que 40% de suas despesas pessoais e familiares são cobertas com o seu trabalho artístico e com as aulas.

Ela gosta muito de pintar retratos de pessoas, animais de estimação, casas e objetos, tendo muitas encomendas deste tipo de material. Sua preferência é por pintar pessoas, mas em termos de paisagens ela é muito boa, e suas telas retratando pontos urbanos de Vilhena são a prova disso.

A exposição atual, que começou a ser mostrada em novembro, por ocasião do 45º aniversário de Vilhena está percorrendo locais da cidade aptos a receber o acervo, e depois da Fundação Cultural as telas deverão ser expostas no hall principal da Câmara dos Vereadores, a pedido do presidente Samir Ali.

Já em termos de mural, o trabalho de Camila está exposto também numa das paredes externas da própria Fundação Cultural, na face voltada à Avenida Presidente Nasser, com temas como a fauna e flora local, as belezas naturais, o povo vilhenense e seus ancestrais, homenagem a cultura local e ao Marechal Rondon.

A artista está feliz com o retorno do público com relação às artes em geral e ao seu trabalho em particular, mas acredita que ainda há espaço para mais divulgação e promoção de mais eventos destinados a pintura, que requerem instalações diferenciadas e adequadas para abrigar este tipo de trabalho, e aproveita a ocasião para agradecer à Fundação Cultural de Vilhena e demais apoiadores do setor pela dedicação em manter ativo o mundo artístico local.

Quem quiser encomendar trabalhos ou ter aulas com Camila pode procura-la através do telefone/WhatsApp 69 98100 2766.