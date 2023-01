“Muito mais do que um profissional ou empreendedor da educação, o professor Vanks é um paradigma de cidadania, devotado inteiramente à formação humana e desenvolvimento integral das novas gerações”. Com essas palavras, a deputada Rosangela Donadon encaminhou à apreciação de seus pares na Assembleia Legislativa, na sessão extraordinária dessa terça-feira, 17, o projeto de decreto legislativo para a concessão do título de Cidadão do Estado de Rondônia ao educador Vanks Palhano Macedo. A aprovação foi unânime.

Com longa trajetória na vida militar e na educação, o homenageado foi tenente do Exército por seis anos, na arma da infantaria, e também tenente da Polícia Militar de Rondônia por cinco anos. É professor de matemática, física e química, graduado pela Universidade Estadual do Ceará, e bacharel em direito pela faculdade AVEC, de Vilhena. Vindo para Rondônia em 1990, residiu por um ano em Porto Velho e, há mais de trinta anos fixou domicílio em Vilhena, onde se dedicou à formação moral e intelectual da juventude.

“O que se destaca no perfil do professor Vanks é que, muito além do domínio das complexas ciências em que é licenciado, nutre um profundo amor pela pedagogia, no sentido mais puro da palavra, que é a condução das crianças e jovens no caminho do aprimoramento do caráter”, afirmou a deputada Rosangela Donadon. Segundo a parlamentar, Vanks Palhano é um nome de referência na educação, por colocar seu compromisso com a formação humana de crianças e adolescentes acima de quaisquer aspectos sectários ou interesses menos elevados.

O homenageado foi professor e diretor de várias escolas, até que em 2009 decidiu abraçar seu próprio empreendimento social, criando a instituição de ensino que leva seu nome. O Colégio Professor Vanks hoje conta com duas unidades, uma atende crianças desde a creche até o 5º ano do ensino fundamental e outra, do 6º ano até a conclusão do ensino médio. A instituição de ensino tem se destacado na aprovação de seus alunos em universidades de excelência e também em concursos para cargos públicos.