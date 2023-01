Na manhã desta sexta-feira, 20, o Chefe da Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN de Vilhena, Gustavo Ozeika, enviou um áudio à imprensa alertando a todos os moradores sobre fraudes que estão sendo aplicados por criminosos através das redes sociais utilizando a imagem do órgão de trânsito.

No áudio, Ozeika explica que os golpes estão sendo aplicados principalmente pela rede social, Facebook.

Os golpistas utilizam imagens do pátio de veículos recolhidos ao Detran de Vilhena com o intuito de deslumbrar as pessoas e desta forma realizar o golpe de uma maneira mais fácil, colocando o anúncio como um “leilão”.

“Quero deixar claro que todos os leilões são realizados mediante ampla divulgação, inclusive nos canais oficiais e imprensa, as pessoas podem consultar dentro do site do Detran. Atualmente só existe um edital de comunicação aos proprietários de veículos aprendidos informando que eles serão levados ao órgão público, para que desta forma, tomem providências no sentido de retirá-los”, destaca Gustavo.

Ozeika ainda destaca que nenhum servidor é autorizado a facilitar a aquisição de CNH, como também está sendo divulgado pelos golpistas.

“Só queremos alertar, quando ver essa informação não confie, procurem no site oficial qualquer informação, não facilitamos a obtenção da CNH, é um golpe que também vêm sendo realizado de uma maneira repetitiva”, finaliza Ozeika.