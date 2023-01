O acidente foi registrado por volta das 23h de quinta-feira, 19, na BR-435, entre as linhas 09 e 10, próximo a Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Paulo Lopes Cavalcante, de 36 anos, conduzia uma motocicleta pela rodovia, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção e caiu numa vala as margens da via.

Na queda, acabou sofrendo diversos ferimentos e morreu no local.

Pessoas que passavam no momento, acionaram a Polícia Militar (PM) que de imediato foi ao local e constatara que a vítima estava morta.

Com isso, a Polícia Técnica Cientifica (Politec) foi acionada e quando periciava o corpo foi encontrado nas vestes da vítima que já puxou cadeia em Cerejeiras por tráfico de drogas, uma porção de pasta base de cocaína, mais conhecida por (crack) pesando cerca de 200 gramas.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para remoção.

O corpo foi levado para Vilhena, onde passará por necropsia. Após será transladado para Colorado do Oeste, onde será velado e sepultado.