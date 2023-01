Vilhena volta a ter um senador da república após dias décadas da passagem de Chico Sartori pela função, assim como torna a dispor de um representante na bancada federal desde que Natan Donadon deixou o cargo, então a expectativa em torno da posse do empresário Jaime Bagattoli (PL) no cargo cria enorme expectativa há duas semanas deste momento histórico para o Município.

Para medir essa ansiedade em torno da estreia de Jaime como integrante da bancada federal, o Extra de Rondônia ouviu vilhenenses que representam setores da sociedade além de um comerciante para saber o que se espera do senador local após tanto tempo sem que o Município tivesse representação genuína no Legislativo na esfera mais alta do Poder.

O presidente da ACIV e secretário municipal de Industria e Comércio, Dirceu Hoffman, afirmou que a expectativa em torno do mandato de Jaime é a melhor possível:

“Depois de tantos anos finalmente temos um representante nosso no Congresso Nacional, e tenho certeza que Jaime irá surpreender não só os rondonienses, mas o próprio Senado Federal, pois trata-se de um homem preparado para a função e com profundo conhecimento do setor produtivo e suas demandas, além das particularidades do empreendedorismo na Amazônia. O Brasil ganha com ele na função, e Vilhena terá retorno enorme a partir de sua representatividade. Já articulamos com ele o andamento de projeto para o desenvolvimento de um Polo Industrial para nossa cidade, e temos convicção que o mandato de Jaime será um fator decisivo para o progresso do Município e de todo o Cone Sul”.

Já o presidente da Câmara Municipal, Samir Ali (Podemos), disse que o senador vilhenense será uma referência positiva do Cone Sul em Brasília, e que o retorno em termos de benefícios para a região e o Estado será incomensurável:

“Jaime Bagattoli é um homem capacitado para a função que irá exercer, é um empresário de sucesso, conhecedor do setor produtivo e do comércio de Vilhena e de Rondônia, além de ser uma pessoa de visão e aberta a modernidade e ao empreendedorismo. Tenho certeza absoluta que seu mandato será extremamente produtivo e que as grandes demandas da região, como a duplicação da BR 174 e outras de infraestrutura serão contempladas. Além disso, é um representante legítimo do agronegócio, esteio principal de nossa economia, e sua presença no Congresso Nacional debatendo os temas ligados ao setor serão de grande valia para nós rondonienses e para o Brasil”.

Por sua vez o comerciante Pedro Rodrigues Martins avaliou que, apesar de crer que neste momento Rondônia precisaria ter uma representante das mulheres no Senado Federal, a presença de um vilhenense no Congresso Nacional será benéfica:

“Sinceramente eu queria que os rondonienses tivessem elegido uma mulher para integrar a nossa bancada no Senado, mas aceito a vontade da maioria e vejo que Jaime é uma excelente alternativa para somar com Marcos Rogério e compensar um certo descompasso que vejo na nossa representatividade com relação a Confúcio Moura. Jaime é um representante bem-sucedido do agronegócio e do setor do comércio, levando para Brasília o que temos de melhor nestas áreas, e tenho esperança que ele traga bons frutos e exerça seu mandato com a mesma competência e produtividade com que desempenha seu papel na iniciativa privada. Vilhena está bem representada na bancada federal com a sua presença”.