Na manhã desta sexta-feira, 20, policiais militares do 3° BPM apreenderam cerca de 3,2 kg de drogas e um homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, em Vilhena

Por volta das 09h50, uma guarnição da PM estava em patrulhamento próximo a uma residência onde havia várias denúncias de comércio de entorpecente.

Contudo, ao se aproximar do local os policiais avistaram um homem no terreno baldio que faz fundos com a referida casa e que, ao realizar a abordagem foi encontrado com o suspeito um recipiente contendo porções de drogas.

Com isso, os militares foram a residência do suspeito, onde sua mãe, alegando não saber do envolvimento do filho em tal ilícito, autorizou a guarnição a entrar para averiguar.

No interior da casa foram localizadas em uma mochila três porções grandes de maconha, pesando aproximadamente 3,2 kg (três quilos e duzentas gramas).

Após ser localizada a droga, o suspeito declarou ser dele o entorpecente, que guardou lá sem o conhecimento da mãe.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito que foi conduzido e apresentado, juntamente com droga apreendida, na delegacia e Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.