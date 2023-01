O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira, 19, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informações da equipe do Núcleo de Inteligência (NI) que haviam visualizado um veículo com três suspeitos, saindo de uma casa, no qual está sendo monitorada por suspeita de ser ponto de venda de drogas.

Com isso, a guarnição saiu em busca do carro suspeito, sendo localizado e abordado. Em revista no veículo foi localizada entre os bancos da frente, um revólver marca Taurus, calibre 38 municiado.

Contudo, nenhum dos três ocupantes assumiu a posse da arma. Porém, ela estava em local de possível acesso aos três integrantes do carro.

Um dos ocupantes do veículo relatou que estava a mando do patrão que é proprietário do automóvel, e na companhia dos outros dois colegas, foram pedir que os inquilinos daquele endereço se mudassem, haja vista, o contrato havia vencido. Além disso, os moradores estariam usando o imóvel para vender drogas.

Os militares foram ao local para ratificar a versão dada pelo suspeito. Entretanto, o responsável pelo local não foi localizado para confirmar a informação.

Todavia, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.

Na delegacia um dos detidos assumiu a posse da arma e disse que havia sido informado que os inquilinos são usuários de drogas e tem várias passagens pela polícia.