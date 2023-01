O nome do vereador Edimar Kapiche (PSDB) vem sendo citado em redes sociais como defensor de que a Câmara Municipal de Cacoal, de acordo com os números do Censo, deveria ter 17 vereadores.

O vereador nega tal posicionamento em entrevista ao Extra de Rondônia, e comentou o assunto.

Ele destaca que, de fato, a cidade comporta até 17 vereadores de acordo com o que está definido na legislação, que determina a quantidade de vereadores de acordo com o número de habitantes da cidade.

“Como os números parciais do Censo apontam população acima de 90 mil habitantes, é legalmente possível o aumento no número de cadeiras no Parlamento, mas o que eu estou defendendo é que se corrija uma aberração que acontece em nossa Câmara Municipal com relação ao quantitativo de parlamentares, hoje definido em doze, ou seja, um número par, algo que inviabiliza decisões através de votação, que é a regra geral para aprovação ou rejeição de matérias”, explica.

Ele ressalta que a discussão que lançou à comunidade cacoalense para debate diz respeito a essa questão, “que necessariamente passaria pela modificação do quantitativo de vereadores, mas daí a dizer que eu quero 17 vereadores na Casa há uma grande diferença”, destaca.

O vereador afirma que os boatos têm como fim criar falsas narrativas envolvendo seu nome e desconstruir o seu trabalho e imagem, “certamente com interesses políticos escusos”.

Kapiche fala que o assunto deve ser tratado com seriedade e cautela, mas lembra que caso haja alteração para maior no número de cadeiras no plenário do Legislativo de Cacoal ocupadas por vereadores os custos ao Poder permanecem inalterados, uma vez que o repasse de recursos permanece igual, e afirma que em termos de estrutura a Casa de Leis está preparada para atender tal demanda.