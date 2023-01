Uma casa construída em madeira foi parcialmente destruída por um incêndio que teria começado na fiação elétrica.

O caso foi registrado noite de sexta-feira, 19, pela Polícia Militar (PM), na Rua Goiás, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando a PM chegou ao local a equipe do Corpo de Bombeiros já havia combatido as chamas e estava fazendo trabalho de rescaldo. Porém, uma parte da casa foi destruída.

A vítima contou aos militares que mora no local com três filhos menores e que foi a filha mais nova que percebeu fumava saindo da cozinha e acordou a família.

O fogo teria começado na fiação elétrica no teto da residência, sendo que teriam tentado apagar as chamas, mas se alastrou rapidamente.

Contudo, com a rapidez dos bombeiros, foi evitado que as chamas destruíssem todo o imóvel.

>>>Vídeo:

https://