Há dois anos o vilhenense Carlos Henrique, conhecido nas redes sociais como “Carlão Rondônia”, foi assunto na imprensa nacional após ter cumprido uma verdadeira odisseia para ir de Vilhena a capital paulista para conhecer a sede do seu time do coração, o São Paulo, e viver as agruras de ter sua entrada no CT do clube restrita dada ao período da pandemia e ainda por cima ser assaltado, perdendo tudo que tinha consigo.

A história ganhou projeção através de programa exibido pela Rede Globo na ocasião, e repercutiu no clube do Morumbi, tanto que ele acabou conseguindo o seu intento tempos depois, conhecendo as instalações do São Paulo Futebol Clube e até mesmo alguns jogadores, além do lendário ex-técnico e hoje dirigente tricolor Murici Ramalho.

Agora passado um tempo depois da aventura, Carlão Rondônia foi mais uma vez procurado pela imprensa nacional, desta vez pela Rede Record e de novo pela Globo, e volta a ser assunto na mídia brasileira, agora com uma atualização da situação em que vive e como a experiência de tempos atrás impactou sua vida.

E a primeira participação de Carlão será neste domingo 22, na Rede Record, como uma das atrações do pré-jogo entre São Paulo e Palmeiras, o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista. O vilhenense será entrevistado ao vivo pelo decano do jornalismo esportivo brasileiro, o impagável Sílvio Luís – aquele dos bordões como ‘pelo amor dos meus filhinhos’ – num link direto entre Vilhena e a capital paulista.

Depois, logo no início de fevereiro, o ex-montador de touros deverá participar mais uma vez da programação esportiva da Rede Globo, também em rede nacional.

Ansioso para recontar sua história e relatar como anda a sua vida atualmente, Carlão convida todos os amigos e seguidores para ficarem atentos a programação esportiva da Record neste domingo, com o pré-jogo começando às 13hs45m no horário local.

“Fiquem atentos que a qualquer momento, mas antes do jogo começar, eu serei a atração justamente num jogo importante de time que eu tanto amo e pelo qual faço as minhas loucuras”, convoca Carlão.