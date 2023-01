A secretaria de administração penitenciária do DF divulgou ontem os locais de origem de 1.398 pessoas que foram presas em Brasília após os atos de manifestações de 8 de janeiro.

A partir desses dados, o UOL Notícias levantou quantos partiram de cada estado e do Distrito Federal:

São Paulo – 273 presos (19,5% do total) Minas Gerais – 204 (14,6%) Paraná – 132 (9,4%) Mato Grosso – 105 (7,5%) Rio Grande do Sul – 105 (7,5%) Santa Catarina – 89 (6,3%) Distrito Federal – 84 (6%) Bahia – 70 (5%) Goiás – 49 (3,5%) Rondônia – 42 (3%) Pará – 39 (2,8%) Rio de Janeiro – 33 (2,3%) Mato Grosso do Sul – 32 (2,3%) Ceará – 25 (1,8%) Tocantins – 20 (1,4%) Espírito Santo – 18 (1,3%) Paraíba – 15 (1%) – Alagoas – 13 (0,9%) Maranhão – 11 (0,8%) Pernambuco – 11 (0,8%) Rio Grande do Norte – 9 (0,6%) Piauí – 8 (0,5%) Amazonas – 6 (0,4%) Acre – 3 (0,2%) Roraima – 1 (0,07%) Sergipe – 1 (0,07%)

O Amapá é o único de todos os estados brasileiros que não teve nenhum preso. Já São Paulo, estados mais populoso do país e no topo da lista, tem uma de cada cinco pessoas que chegaram a ser detidas.