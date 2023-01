Impulsionar a economia do Estado e garantir um salto no agronegócio são alguns dos reflexos positivos pontuados pelo governador Marcos Rocha ao destacar a realização da Rondônia Rural Show Internacional que, neste ano, em sua 10ª edição, traz como tema: “Tecnologias Sustentáveis 10ª edição, traz como tema: “Tecnologias Sustentáveis”.

O evento que movimenta todo o Estado está programado para acontecer de 22 a 27 de maio, no município de Ji-Paraná.

O governador Marcos Rocha destaca que, toda a equipe do governo está trabalhando para que a Feira seja a melhor de todos os tempos. “Já orientei a todas as secretarias envolvidas na Rondônia Rural Show, a começar pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, que é a organizadora. Com o tema definido durante a primeira reunião realizada com expositores em Ji-Paraná, ainda em dezembro do ano passado, foram pontuadas as estratégias para termos um resultado maior e apresentarmos o potencial que Rondônia tem para outros estados do Brasil e o mundo”, garantiu o governador, esclarecendo que a Rondônia Rural Show; assiste desde o pequeno, médio e grande produtor que acompanham a modernização no setor do Agro.

EXPECTATIVA

Marcos Rocha tem massificado nos veículos de comunicação e pelas redes sociais, as novidades para esta edição da Rondônia Rural Show Internacional. “Vamos continuar avançando. Este ano, a 10ª edição terá seis dias de Feira, e com novidades. Estamos a cada ano, dando um salto em tecnologia e alavancando a economia do Estado”, reforçou Marcos Rocha, enfatizando ao mesmo tempo, que, no ano passado, a Feira registrou R$ 2,8 bilhões em negócios firmados. “Em 2023, há o propósito de a Feira superar todos os recordes”, disse Marcos Rocha e lembrou que em 2022, o número de visitantes superou a marca de 230 mil pessoas.

As expectativas do governador também são acentuadas pelo secretário da Seagri, Luiz Paulo da Silva, “a última Feira foi de grande importância para toda a população e, em especial ao Agronegócio. Ações desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, nos últimos quatro anos resultaram no avanço no desenvolvimento do agronegócio, com benefício de toda a cadeia produtiva e reforço à economia”, destacou o secretário.

RECONHECIMENTO

O governador Marcos Rocha é categórico ao destacar que, o sucesso da Feira do Agronegócio rondoniense deve-se aos produtores rurais que acreditam nas ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. “Quando Deus está presente, e temos a união de todos, então é possível alcançar resultados surpreendentes e, não temos dúvidas de que estamos engajados para a Feira deste ano, que irá apresentar as tendências e inovações para o Agronegócio, sempre com as atenções voltadas aos produtores rurais”, salientou o governador ao mencionar que a Rondônia Rural Show Internacional, realizada pelo Governo de Rondônia, já se consolidou como um evento que representa o Agronegócio do Estado.