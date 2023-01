Homens e máquinas estão em atividade incessante nas dependências da arena de show do Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, preparando tudo para o primeiro grande espetáculo do ano em Vilhena, que será a apresentação de Gusttavo Lima.

De acordo com o empresário Fernando Galinari, responsável pela ação, afirmou que além da limpeza será necessária a realização de muitos reparos, pois ao longo do período em que não houve atividades no local aconteceu tanto o desgaste natural da estrutura por falta de manutenção, assim como depredações.

Mas está tudo correndo dentro do cronograma e não só a arena como também as demais instalações que serão usadas para acomodar o público no show de 10 de março vão estar em plenas condições de atender a demanda.

