Exatamente 1.448.413 . Este é o número na manhã deste sábado (21) de internautas que reproduziram no Facebook e no Instagram uma publicação feita nesta semana pelo EXTRA DE RONDÔNIA. Foram, também, 44.436 “curtidas” e reações nas duas redes do grupo Meta.

O insight do vídeo do reels refere-se principalmente ao Instagram. “Bombou!”, como diz a gíria. Com um detalhe: o jornal “EXTRA” não patrocina impulsionamentos na internet. As reações são espontâneas.

Com o título “Não senti medo”, o vídeo em questão mostrou o encontro de um vilhenense com uma serpenteante de seis metros de cumprimento, no município de Machadinho do Oeste. Relembre (AQUI).