A quadrilha presa por volta das 19 horas de sexta-feira, 20, próximo a balsa que dá acesso a São José do Xingu, em Mato Grosso, era composta por quatro homens com idades entre 27 e 37 anos.

Constam serem moradores de Porto Velho, Ouro Preto do Oeste, Costa Marques e Cacoal. Além dos 80 quilos de cocaína, foi apreendida uma camioneta Mitsubishi com placa de Belo Horizonte e uma Fiat Strada.

Durante a operação Hórus/Guardiões da Fronteira, em ação conjunta do Batalhão de Polícia Especializada – Bope, 27ª Companhia Independente de Policiamento e Núcleo de São José do Xingu da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), além da Polícia Militar de Rondônia por meio do 2º pelotão destacado em Espigão do Oeste, subordinado ao 4º Batalhão de Polícia Militar, fizeram um bloqueio próximo a balsa que dá acesso ao distrito de União do Norte, Mato Grosso.

De acordo com os policiais militares foram vistos dois veículos dentro da balsa na travessia sentido São José do Xingu, uma mitsubishi Triton de cor branca e uma Fiat Strada de cor prata. Ocupantes do primeiro veículo ao perceber a presença das guarnições tentaram sair em fuga, sendo acompanhados por uma das guarnições. Na abordagem e na busca pessoal e veicular não foi localizado nada de ilícito.

Na abordagem e busca no segundo veículo, Fiat Strada, pela guarnição do Bope, foram encontrados 75 tabletes de pasta base de cocaína. O suspeito informou que estaria junto com os componentes da mitsubishi Triton e que eram batedores, bem como informaria se houvesse fiscalização policial. Os indivíduos foram conduzidos até o Núcleo da PM em São Jose do Xingu para confecção do Boletim de Ocorrência.