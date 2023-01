R.A.C., que estava foragido do sistema prisional e tem mais de 11 anos de cadeia pra cumprir, foi capturado por policiais militares da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 01h da madrugada a guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, quando os militares observaram um homem em uma distribuidora de bebidas, no qual tinham conhecimento que contra ele havia mandado de prisão a ser cumprido.

Com isso, devido ao suspeito ser de alta periculosidade, os militares pediram reforço a guarnição do bairro Cristo Rei, e abordaram o homem, no qual se identificou com nome falso.

Contudo, os militares sabiam que ele era R.A.C., e através de fotos comprovaram a suspeita e em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado o mandado de prisão em aberto a ser cumprido contra ele, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, R., recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Depois permaneceu nas dependências da delegacia aguardando o médico legista para realização do exame de corpo de delito para em seguida ser conduzido à Colônia Penal pois tem pena a cumprir no regime semiaberto 11 anos e 3 meses.