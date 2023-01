Já está se encaminhando para o oitavo ano sem ser concluída, uma das mais importantes obras públicas na região de Porto Velho, na medida em que, ela, quando pronta, poderá desviar todo o tráfego pesado de caminhões, tirando-os da área urbana da Capital.

Todos os dias, centenas de pesados caminhões, carregados de soja e outros produtos, trafegam pela BR 364 e entram na cidade pela BR 319, que no perímetro interno tem o nome do Governador Jorge Teixeira. Todos se dirigem ao Porto Organizado da Capital, que ajuda a transportar nossas riquezas pelo Madeira.

Iniciada em 2015, a obra do Anel Viário, a RO 005, chamada de Rodovia Expresso, liga a 364, na altura da área das Irmãs Marcelina, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, com apenas 17 quilômetros, continua sendo uma daquelas obras vitais, mas que parecem nunca ter fim. Do total da sua extensão, apenas 1 quilômetro foi asfaltado e, assim mesmo, porque o DER decidiu intervir, embora a estrada seja considerada de responsabilidade federal.

Ali é poeira infernal durante o verão amazônico e o barro mais infernal ainda, quando é a temporada de chuvas. Muitos caminhoneiros já optaram por chegar ao Porto por ela, mas é sempre um risco. Os 16 quilômetros de asfalto, que faltam, durante estes sete para oito anos, não saíram do papel. A história pode mudar agora, segundo o diretor geral do DER, Eder Fernandes. Como o Dnit não resolve a questão, a intenção é estadualizar a rodovia, para que o próprio Departamento de Estradas finalize todas as obras necessárias e conclua o asfaltamento, até a ligação com a avenida Migrantes e, dai, chegando ao Porto da Capital.

Entrando já no oitavo ano, o Anel Viário continua enfrentando a burocracia e a falta de recursos, porque é uma obra federal, mas não esteve nos orçamentos nos últimos anos. Contudo, Eder Fernandes, a situação vai mudar: “a intenção do Governo de Rondônia é para que ainda nessa gestão a Rodovia Expresso receba toda a pavimentação asfáltica”. O diretor-geral destaca ainda que “o levantamento de previsão de custos está sendo realizado pela equipe técnica do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER”, para que todo seja preparado para a realização do trabalho.

Tomara que as previsões sejam cumpridas, para que o chamado Anel Viário de Porto Velho não repita a história do de Ji-Paraná, que levou mais de duas décadas para ser totalmente concluído. O Anel Viário da segunda maior cidade do Estado, com pouco mais de 13 quilômetros, começou no governo de Valdir Raupp, passou depois pelo de José Bianco, atravessou os dois mandatos de Cassol e ficou quase pronto apenas no segundo mandato de Confúcio Moura. A conclusão definitiva foi apenas no primeiro governo de Marcos Rocha.

ALCKMIN ABRE DIÁLOGO COM A CLASSE POLÍTICA. MEMBROS DA BANCADA FEDERAL ESTÃO NA AGENDA

Claro que não houve confirmação oficial, mas a verdade é que a pressão sobre parlamentares do Congresso Nacional, por parte do novo governo – aliás, o que é absolutamente normal – já teria começado. O trabalho de conversar com os dois lados – situação e oposição – está sob a coordenação pessoal do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A intenção é, claro, uma aproximação com os reeleitos e com os novos membros do parlamento, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Alckmin já teria agendado convites para uma conversa com alguns políticos também de Rondônia. Por enquanto, todas as fontes rondonienses consultadas, negaram qualquer contato. A única certeza que se tem, neste momento, está relacionada à posição do néo senador rondoniense Jaime Bagattoli. Pelas redes sociais, ele já avisou que votará no candidato da oposição Rogério Marinho, para presidente do Senado. Bagattoli já ouviu convites para deixar o PL e entrar no PSD, base de Lula. Não topou. Também tem sido procurado pela base governista para votar na reeleição de Rodrigo Pacheco. Não topou. Bagatolli tem sido firme na sua intenção de ser opositor ao governo Lula. Confúcio Moura e Samuel Araújo devem votar para Rodrigo.

PREFEITURA PRECISOU DE DOIS ANOS E MUITAS AUTORIZAÇÕES PARA IMPLANTAR ILUMINAÇÃO ATÉ O AEROPORTO

Há poucos dias, a Prefeitura da Capital fez um pesado investimento numa nova e vela iluminação da abenida Lauro Sodré, inclusive no trecho que vai até o aeroporto internacional Jorge Teixeira. O que se ouvia, durante alguns anos, que aquele local não poderia ser iluminado, porque como é uma rua paralela à pista do aeroporto internacional, poderia confundir os pilotos na hora do pouso. Frequentadores do local entraram em contato com este blog e com o programa Papo de Redação, dos Dinossauros do Rádio, na Parecis FM (segunda a sexta, do meio dia às 14 horas) começaram a questionar as luzes no local, ainda mais porque, dias depois de implantado o novo sistema, parte das lâmpadas não funcionavam. Obviamente que se imaginava que o gasto poderia ter sido feito sem consultar os órgãos competentes da Aeronáutica. O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, sempre atento a situações como esta, questionado, tratou de esclarecer rapidamente a situação. Segundo ele, por dois anos, a Prefeitura percorreu todos os caminhos, conseguindo todas as autorizações necessárias dos órgãos competentes, de Rondônia, do Amazonas e em Brasília, até que todas as autorizações fossem dadas. Todo o trâmite demorou quase dois anos. Só depois disso a iluminação foi implantada, com toda a segurança e sem qualquer risco à aviação. Além disso, se houve alguma queima de lâmpada, a situação imediatamente será corrigida, informou Beltrame. O trecho iluminado tem cerca de 1.700 metros. A fiação é subterrânea e concretada, para evitar o furto de fios no local. A iluminação é 100% em lâmpadas de LED. Ao todo são 58 postes e 116 luminárias, que custaram aproximadamente 550 mil reais.

DEPENDENDO DE ONDE VENHAM OS ATAQUES, O NOME É TERRORISMO OU VÂNDALISMO

Dependendo do lado, são terroristas (mas nunca o foram os representantes da esquerda, quando destruiam o patrimônio público) mas, na verdade, são apenas vândalos. Chamar de terrorismo os atos do último dia 8 em Brasília tem, claro, o dedo parcial dos parceiros do atual governo, incluindo-se aí ministros do STF, com o palavreado típico, repetido tantas vezes até que pareça verdade. Quando da invasão do Congresso em 2017 e com a destruição registrada, por membros do MST e outros movimentos de esquerda, não há registro de um só caso de prisão. Na invasão ao Planalto, ao Congresso e ao STF, agora, 1.075 pessoas já foram presas, das quais 740 continuavam nas cadeias, ao menos até a sexta-feira. Já foram realizadas 1.459 audiências de custódia, sendo 946 feitas por magistrados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 513 por juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Estão sendo consideradas criminosas quaisquer pessoas que tenham financiado a ida dos grupos de protestos a Brasília, mesmo quem não imaginava que estava bancada atos de vandalismo. É o novo Brasil!

VAI TER LÁGRIMAS EM PLENO CARNAVAL: BANDA VAI HOMENAGEAR MANELÃO E ZÉ KATRACA

Vai ter choro no carnaval! Certamente no meio da alegria, milhares de participantes do desfile deste ano da Banda do Vai Quem Quer, que sair em 18 de fevereiro, depois de dois anos sem que sua alegria estivesse nas ruas, por causa da pandemia, vai homenagear seus fundadores, duas personalidades que Porto Velho e Rondônia jamais esquecerão e que, infelizmente já se foram. Manelão, o sempre reverenciado homem/banda, foi embora em fevereiro de 2011, há 12 anos. O outro, Silvio Santos, o também queridíssimo Zé Katraca, atingido pela Covid em outubro de 2021. Os mais de 100 mil seguidores da Banda, esperados para este ano, o 43º em que o maior bloco carnavalesco do norte atravessará o centro de Porto Velho, vão acompanhar e se emocionar com as homenagens que serão prestadas aos dois, que criaram a Banda do Vai Quem Quer e, 1981, quando ela saiu acompanhada de pouco mais de 500 foliões. Manelão comandou o desfile durante três décadas. Silvio Santos, o Zé Catraca, foi um dos líderes até o carnaval de 2021. A presidente da Banda, Siça Andrade, a filha que mantém vivo o reinado do pai Manelão, anunciou a dupla homenagem nesta semana, enquanto todos os preparativos para o grande desfile deste fevereiro que se aproxima são ultimados. Tanto entre a equipe de coordenadores da Vai Quem Quer como entre seus milhares de seguidores, não há dúvida: vai ter muita festa e alegria no desfile deste ano. Mas também vai ter lágrimas cheias de lembranças.

NEGREIROS ENCERRA SEGUNDO MANDATO COMO PRESIDENTE COM GRANDES AVANÇOS NA CÂMARA

O vereador Edwilson Negreiros, um dos mais atuantes da Casa, tem o que comemorar e resultado de trabalho a apresentar, ao encerrar sua segunda passagem pela presidência da Câmara Municipal de Porto Velho. Sua liderança na Câmara permitiu um mandato em que não só houve harmonia entre os edis, mas também apoio aos servidores, mas, mais que tudo, uma parceria com o Executivo, que resultou na concretização de vários projetos e realizações em benefício do porto-velhense. Além de comandar o Poder, Negreiros ainda encontrou tempo para dar atenção especial às reivindicações da comunidade. Dezenas de solicitações suas foram atendidas, levando melhorias e avanços para a qualidade de vida de vários bairros da sua cidade. Se poderia citar um grande número de medidas e parcerias feitas com a Prefeitura, em benefício da população. Mas uma delas certamente foi um marco importante. Ele intermediou o parcelamento do Refis, aumentando em até 60 vezes a possibilidade de o cidadão parcelar suas dívidas com a fazenda pública. Também teve participação ativa mas tratativas para compra de ônibus escolares para atender a zona Rural de Porto Velho, resolvendo um antigo problema do setor educacional. “Fizemos uma administração de portas abertas, dialogando com a sociedade, porém sem esquecer da parte interna, do aprimoramento do Poder e seus membros. Agradeço aos colegas por contarem comigo. Me sinto honrado em servir a população passando pelo comando da Câmara. Desejo ao vereador Márcio Pacele uma excelente administração”, finalizou.

PROGRAMA SOCIAL: ENERGISA DÁ DESCONTO DE ATÉ 65 POR CENTO PARA 36 MIL FAMÍLIAS EM RONDÔNIA

Não se pode ignorar a importância do registro de que consumidores incluídos na tarifa social da energia elétrica, paguem suas contas com até 65 por cento de descontos. Hoje, em Rondônia, chegam a mais de 36 mil famílias as beneficiadas pelo programa social, um percentual de 22 por cento do total de clientes da Energisa. Para ter o benefício de desconto na fatura de energia, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa da casa, ou de até três salários-mínimos nas residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida. “Não é preciso fazer nenhum outro cadastro para obter o desconto na fatura de energia. Se a família estiver inserida no CadÚnico e dentro dos requisitos de renda, já é beneficiada automaticamente”, informa o coordenador de serviços comerciais da Energisa, Thiago Cardoso. Os descontos para as famílias de baixa renda vão desde 10 por cento até 65 por cento. O consumo de energia elétrica mensal de cada família na faixa de até 30 kWh mensais, dá direito a descontos de 65 por cento; de 31 kWh a 100 kWh, o desconto atinge 40 por cento; de 101 kWh a 220 kWh, desconto de 10%. A partir de 221 kWh: não há desconto.

RIO MADEIRA AINDA ABAIXO DO NORMAL. JÁ RIO BRANCO SE PREPARA PARA MAIS UMA ENCHENTE DO RIO ACRE

Em Porto Velho e região, ao menos agora e para as próximas semanas, não há qualquer risco de cheia do rio Madeira. Pelo contrário. Pescadores experientes, que conhecem o Madeirão, garantem que ele, para esta época do inverno amazônico, está até abaixo do que deveria estar. Mas não é o que está acontecendo bem perto daqui, em Rio Branco. O Rio Acre, que é estreito e enche fácil (várias vezes menos largo e menos profundo que o Madeira), já ameaça a Capital. Faltam menos de dois metros para a cota de transbordando o rio que atravessa a cidade. Neste sábado, o Acre já estava acima dos 12 metros. Ele começa a invadir as ruas da Capital acreana quando atinge os 14 metros A Defesa Civil já fala inclusive em construir abrigos no Parque de Exposições, local em que boa parte das famílias atingidas são alojadas, quando a água começa a invadir a casa delas. As chuvas intensas dos últimos dias colocaram os ribeirinhos em alerta e as autoridades começam a se preparar para mais uma enchente. Em Porto Velho, a última grande cheia do rio Madeira aconteceu em 2014. Uma enchente histórica, considerada uma das maiores já registradas em nossa história.

PERGUNTINHA

Você que é metralhado com informações da mídia comum e das redes sociais a cada segundo da sua vida, já aprendeu a separar o que é noticiário ideológico. O que é Fake News e o que é verdade?