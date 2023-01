Na sexta-feira (20) o senador Confúcio Moura (MDB-RO) encaminhou um ofício ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Euclides Bandeira Neto, solicitado providências para resolver a situação crítica de rachaduras na cabeceira da ponte sobre o Rio Misericórdia, na região de fronteira, na BR-425, a 15 km de Nova Mamoré e 265km de Porto Velho.

No documento Confúcio Moura enfatizou que a denúncia havia sido encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré, vereador André do Sindicato e expressava a aflição da população quanto ao perigo iminente de uma possível ruptura do acesso rodoviário, o que ocasionaria um penoso isolamento dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim à capital do estado.

O parlamentar enfatizou que a rápida resolução do problema evitaria maiores danos à população da fronteira. No sábado (20), foram deslocados os maquinários para iniciar a compactação da pista no local das rachaduras que tiveram como consequências as fortes chuvas que caíram dos últimos dias na região.