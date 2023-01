Um carro VW Gol foi totalmente destruído por fogo na garagem de uma casa na Rua Geraldo Biezeck, no setor 1, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), que de imediato foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras.

Porém, quando os bombeiros chegaram o veículo estava praticamente destruído e foi feito trabalho de rescaldo para que as chamas não se alastrassem para casa.

Segundo a vítima, estava dormindo, quando por volta das 05h30 ouviu barulho e em seguida sentiu cheiro de fumaça e saiu para averiguar e viu que havia fogo no banco traseiro do veículo.

A vítima com ajuda do vizinho conseguiu evitar que as chamas se alastrassem para a residência e quando os bombeiros chegaram fizeram o trabalho de rescaldo e tiraram o que restou do carro da garagem.

A vítima disse à polícia que o fogo pode ter sido criminoso, haja vista, que há algum tempo alguém já havia tentado incendiar seu carro.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>