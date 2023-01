Na tarde desta segunda-feira, 23, Aline Guerreiro, avó de Alice Sophia, que nasceu neste domingo, 22, às 22h24 – no Hospital Regional de Vilhena, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar que hospital suspendeu as visitas devido a Pandemia e, com isso, gerou transtornos, pois a criança nasceu com problemas de saúde e o pai está desesperado por não poder ver a filha nem a esposa.

Segundo Aline, ao indagar na portaria o porque que outros pais entraram e o filho dela não, recebeu informação que os pais que entraram apenas iriam levar roupas, e a troca de acompanhantes é das 18 as 19h, e que apenas mulher pode acompanhar a paciente.

Contudo, Aline rebate a informação e afirma que na enfermaria há um homem acompanhado sua esposa que ganhou bebê, fato que a deixou indignada.

Aline relata que reconhece o fato de que por causa da Pandemia, foi necessário restringir as visitas, mas que no caso a proibição tem que ser para todos, não alguns.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o responsável pelo hospital queira se pronunciar sobre o assunto.