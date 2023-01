Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 23, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) com a Avenida Rosa de Saron (1711), divisa dos bairros Parque Industrial Novo Tempo e Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta seguia pela Avenida Dedimes Cechinel, sentido BR-174, quando na esquina com a Avenida Rosa de Saron, o garoto teria atravessado a rua correndo e foi atropelado pelo motoqueiro que não teve tempo de frear nem desviar.

No choque, o condutor da moto e o carona caíram e sofreram escoriações, já o garoto apresentava diversas lesões pelo corpo ainda a serem avaliadas, sendo socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da moto não é habilitado e o veículo está com a documentação atrasada.