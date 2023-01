Acidente envolvendo um carro Honda Civic e um Chevrolet Corsa aconteceu na manhã desta terça-feira, 24, na Avenida Jô Sato (BR-174), perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Corsa seguia pela BR-174, sentido Juína, quando foi atingido pelo motorista do Civic que trafegava pela Rua 1804 e acessava a rodovia.

No choque, o condutor do Corsa e uma mulher que estava no lado do carona sofreram escoriações e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.