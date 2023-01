Acidente envolvendo um carro e um motociclista aconteceu na tarde desta terça-feira, 24, no cruzamento da Avenida Major Amarantes com a Rua Afonso Pena, no centro de Vilhena.

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial gravou o momento em que o motorista do carro que trafegava pela Rua Afonso Pena, sentido BR-364, avança a preferencial e, com isso, o motociclista que seguia pela Major sentido Cuiabá, não tem tempo para desviar nem frear e bate violentamente na porta traseira lado esquerdo do carro e “voa” caindo no meio da pista.

A caixa do motoqueiro que é motoboy sai das costas, também “voa” e cai distante da batida.

O motoqueiro sofreu ferimentos e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

>>>Vídeo abaixo: