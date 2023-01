A ocorrência foi registrada pela Patrulha Reforço na noite de terça-feira, 24, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação que uma motocicleta Honda NXR Bros, de cor vermelha com de Alta Floresta – MT, que havia sido furtada, poderia estar escondida em uma casa localizada próximo à escola Maria Arlete, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Contudo, havia denúncia que o local estaria sendo usado por um homem identificado pela inicial “G”., para vender drogas, ou seja, mais conhecido como “boca de fumo”.

Com isso, o local estava sendo monitorado pela equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI).

Entretanto, os militares observaram que local apresentava certa movimentação atípica de usuários de drogas, e após uma mulher que é dependente química sair do local na garupa de uma moto, o NI, solicitou que fosse realizada abordagem aos suspeitos.

Todavia, a motocicleta que era conduzida por J.J.L.F., amásio da mulher identificada pela letra “M”, foi abordado com apoio da guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) na Avenida 30.

Em revista pessoal, foi localizada com M, uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, mais conhecida por (crack), pesando aproximadamente uma grama.

Indagada, M, confirmou que o produto era crack e afirmou ter comprado na boca de fumo do G., pelo valor de R$ 20,00 – porém quem fez a venda foi um rapaz que ela não sabia informar o nome, que a droga era para consumo dela e do amasio.

Ainda na ação, os policiais do NI, flagraram outra mulher comprando droga no mesmo local, sendo abordada na Avenida 34, e identificada pelas iniciais J.S.V., na qual portava uma porção de substancia aparentando ser crack.

Ao contrário de M., J., negou que tivesse comprado o entorpecente na boca de fumo de G., mesmo após ser informada que havia imagens que confirmavam que ela esteve no local, a mesma continuava negando.

Um menor de idade que estava no local, ao perceber a presença da viatura gritou avisando as pessoas que a polícia estava chegando e tentou fugir pulando o muro lateral, mas foi apreendido.

Com isso, em ação conjunta, a PM, fez uma incursão no local e encontrou a motocicleta Bros com registro de furto escondida no imóvel, no qual havia sido trocada por droga.

No interior do imóvel havia duas adolescentes, uma de 15 anos e outra de 16, além do garoto de 17, que tentou fugir.

No imóvel, além da moto, foi localizada na área, embaixo de um bloco de concreto, uma sacola plástica com aproximadamente 12 gramas substancia aparentado ser crack.

Indagado, G., afirmou que a droga era sua, mas negou estar vendendo, disse que “Salva” algum amigo que lhe pede, mas não cobra por isso.

Ainda na casa foram localizados diversos objetos que provavelmente são oriundos de furtos e haviam sidos trocados por entorpecentes.

Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos apreendidos foram levados para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.