Através de pronunciamento realizado nesta quarta-feira, 25, pelas redes sociais, o prefeito Hildon Chaves comentou sobre o volume de chuva que tem caído em Porto Velho desde a madrugada e que gerou o transbordamento dos canais da Avenida Governador Jorge Teixeira, fato que gera congestionamento de vazão de todo sistema de drenagem.

O prefeito explicou que por causas naturais, o transbordamento dos canais da avenida pode ocasionar em alagamentos em pontos da cidade e que o fato ocorre por grande volume de chuva em curto espaço de tempo.

“Quando ocorre o transbordamento destes canais é impossível realizar a contenção da água, pois é um fato natural e mesmo com as drenagens consolidadas, acontecem alagamentos que estão fora do nosso controle. É através desses canais que são drenadas todas as águas das chuvas para o Rio Madeira”, disse.

O titular da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Diego Lage, fez um apelo à população pedindo a compreensão de todos para que não joguem lixo de forma irregular. Segundo ele, boa parte destes resíduos acabam contribuindo com o entupimento de canais, gerando mais transtornos à população e dificultando o escoamento da água.

O secretário de obras também pediu a compreensão das pessoas para que não construam casas em Áreas de Preservação Permanentes (APP). “Por conta de alguns imóveis que estão nesses pontos, o maquinário do município não consegue realizar o serviço de manutenção dos canais, fato que gera mais problemas a todo município”, pontuou.

A Prefeitura de Porto Velho criou um canal para que a população faça denúncias contra quem faz descarte irregular de lixo. A denúncia pode ser feita à Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) pelo e-mail: cmpfiscalizacao@gmail.com.