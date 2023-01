A reportagem do Extra de Rondônia conseguiu cópia do Ofício 01/2023/GAB/SEMUS, datado de 18 de janeiro, no qual o secretário municipal de Saúde, Richael Menezes Costa informa o prefeito Delegado Flori acerca do cenário atual do sistema de saúde de Vilhena, (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

O relatório, que contém onze páginas no total, traz o detalhamento da situação revelando que existe “uma gama de erros operacionais, desabastecimento da rede de assistência em saúde, equipamentos públicos da saúde atuando de forma precária, quando não totalmente inoperantes”.

Foi constatada também a dificuldade de obtenção de dados e informações “com grau mínimo de confiabilidade e rastreabilidade, uma vez que não há sistemas efetivos para gestão da assistência e custos”.

Outro dado estarrecedor é a constatação de uma “fila de espera para consultas e procedimentos” que atinge o “expressivo número de 221.596 consultas aguardando atendimento”, conforme dados de 25 de outubro do ano passado.

O documento ainda relata vários outros gargalos, classificando situações como graves e impactantes, e apontado que o caminho para se buscar solução seria mesmo a intervenção drástica como foi adotada.

>>>Confira abaixo a íntegra do relatório (PDFs):