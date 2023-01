O governador de Rondônia, Marcos Rocha está em Brasília (DF), onde irá participar da reunião do Fórum dos Governadores, marcada para amanhã quinta-feira (26), às 17h.

O encontro servirá para que os representantes estaduais possam discutir os assuntos, que serão levados ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sexta-feira (27), o chefe do Executivo Estadual junto aos demais governadores do País estará reunido com o presidente Lula, a partir das 9h30, no Palácio do Planalto.

De forma online os governadores estiveram reunidos em um encontro bastante estratégico alinhando propostas levantadas pelos consórcios regionais. Entre as pautas que o governador Marcos Rocha apresentou estão:

A regularização fundiária, com a passagem de glebas Federais ao Estado, tem como objetivo organizar a propriedade rural e promover a segurança jurídica, além de possibilitar ao Estado acesso a recursos naturais e a implantação de projetos de desenvolvimento.

– A construção de uma ponte binacional entre o Brasil (Guajará-Mirim-RO) e Bolívia (Guayaramerín-Bêni) tem como objetivo interconectar os dois países, que facilitará o comércio e o fluxo de pessoas e contribuirá para o desenvolvimento econômico da região.

– A reestruturação do porto organizado (Soph) em Porto Velho tem como objetivo aumentar a capacidade de movimentação de cargas e a eficiência do porto, o que contribuirá para o desenvolvimento da economia local e regional.

– A viabilização da Ferrovia Transoceânica EF-354, um sonho antigo de toda a região, que facilitará o escoamento da nossa produção para diversas regiões, principalmente o mercado asiático pelo oceano Pacífico.

Além de apresentar as demandas dos estados, o encontro de hoje serviu também para eleger o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes como o novo presidente do Consórcio Brasil Central.

Segundo o governador Marcos Rocha, o encontro das agendas em Brasília será uma oportunidade para apresentar as necessidades de Rondônia e estabelecer os fluxos das ações prioritárias. “Buscarei recursos e aprovação de projetos para o desenvolvimento do Estado, prioridades que farão a melhoria de vários segmentos de negócios em Rondônia”, disse Marcos Rocha, ao destacar a importância deste diálogo institucional, entre os governadores e o presidente da República.

O presidente Lula, em entrevista à impressa, no início do mês, disse ainda que, em breve irá fazer visitas aos estados e ter conversas individualizadas com os chefes dos Executivos estaduais.