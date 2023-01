Quem chegou em Rondônia até os últimos anos da década de 70, começava a ver e viver o crescimento do Estado e, principalmente, da sua Capital.

Foi naquela época que surgia o Novo Eldorado em Porto Velho, quando o rio Madeira podia ser atravessado apenas nas balsas, uma do lado da outra, sem que se molhasse os pés, com milhares de garimpeiros à cata do ouro. Foi quando o então governador do Território Federal, Jorge Teixeira, determinou a construção de uma nova rodoviária na Capital, para atender seu intenso crescimento.

Era um avanço para a época. Ninguém imaginava que, quase meio século depois, o mesmo prédio, com alguns remendos, no mesmo lugar e com uma estrutura esdrúxula para uma Capital do tamanho e da importância da nossa, continuasse atendendo as necessidades do século 21. São quase cinco décadas que, atualmente, transformaram a rodoviária da Capital, senão a pior, uma das três piores do país. Uma vergonha para uma cidade como Porto Velho. Durante longos anos, Prefeitura e Governo do Estado empurraram o problema um para o outro.

Até que, finalmente, no ano passado, houve um acordo e a Prefeitura ficou com a responsabilidade de resolver o problema. Já houve, a partir dali, avanços importantes. Um deles: uma emenda da deputada federal Mariana Carvalho, de 20 milhões de reais, para tocar a obra. Outra: a Prefeitura já fez o projeto da nova Rodoviária, com dois andares, gigante e cheia de avanços. Também foi aberta a licitação para a primeira fase das obras, que é a demolição do prédio atual, com a estação dos ônibus sendo transferida, provisoriamente, para a área da Feira do Produtor, no centro da cidade. A Prefeitura já teria os recursos que poderiam faltar, para concluir a obra, agora projetada para ser entregue nos próximos dois anos.

Não há ainda datas certas para a conclusão da primeira fase (da derrubada do prédio atual), porque a licitação ainda está em andamento. Se tudo der certo, depois da limpeza de todo o local, devem começar os serviços do novo prédio, que poderá ter um pontapé inicial ainda no terceiro trimestre deste ano, embora, claro, para isso não exista informação oficial.

O prefeito Hildon Chaves tem repetido que seu sonho é entregar a nova Rodoviária antes do final do seu segundo mandato, resolvendo definitivamente um problema de uma rodoviária ridícula, que vai ser finalmente derrubada, depois de quase meio século. Vendo pelo lado positivo, podemos acreditar que, finalmente, estamos na reta final para deixarmos de passar vergonha com uma espécie de puxadinho, que desde o final da década de 70, recebe o apelido de Rodoviária de uma importante Capital do Brasil!

GASOLINA PODE SUBIR 23 CENTAVOS NAS DISTRIBUIDORAS E AUMENTAR ENTRE 10 E 20 CENTAVOS AO CONSUMIDOR FINAL

Se não houver mudanças de decisões de última hora, como já houve nos primeiros dias do atual governo, o amanhecer da quarta-feira trará uma notícia pouco agradável. Os preços dos combustíveis podem sofrer um acréscimo importante. Como nas distribuidoras o preço do litro da gasolina aumentou em 23 centavos, é provável que este valor, acrescido dos custos de cada empresa (postos de gasolina) o valor do litro suba ainda mais. Até a terça-feira, ainda se abastecia com a gasolina entre 4,89 reais a 4,96 reais. Com o novo reajuste, o preço médio pode subir entre 10 e 20 centavos, para algo em torno de até 5,10 a 5,15 reais o litro. No cômputo geral, os postos distribuidores de combustível, têm uma lucratividade, em média, de apenas 10 por cento do custo final, para bancar todos os seus custos. Mesmo com a manutenção, ao menos por enquanto, do não pagamento dos impostos federais e estaduais (em Rondônia, por exemplo, o valor do ICMS é muito menor), os aumentos começaram, pelas grandes distribuidoras. A que abastece Rondônia (é do Amazonas), nem sempre acompanha os preços nacionais e impõe valores acima do que a Petrobras decide.

PLANOS PARA O DETRAN: MUDANÇAS POSITIVAS ESTARIAM SENDO PREPARADAS PARA BREVE

Claro que não há informação oficial, ao menos até agora. Mas há sim planos de mudanças importantes na relação do Detran e não vai demorar muito. Há projetos importantes sendo preparados e que, se realmente postos em prática, certamente vão melhorar em muito a imagem do órgão perante os rondonienses. Não se pode dizer ainda muita coisa, porque os projetos estão em andamento, mas há uma expectativa concreta de que alguns exageros em termos de taxas e emolumentos podem começar a mudar. O órgão deve trocar de comando em meados de fevereiro, quando o deputado federal Léo Moraes deve ser confirmado como novo diretor-geral. Hoje o Detran está distante da comunidade. Transformou-se numa máquina de fazer dinheiro e há queixas sem fim do pacote de cobranças que assola o bolso do contribuinte. Léo não comenta absolutamente nada, mas ouve-se nos bastidores que ele estaria preparando uma série de medidas, a partir da posse. Seja qual for o caminho a ser seguido, o importante é que haja mudanças para melhorar, na atuação do importante órgão.

CARLOS MAGNO ACEITA CONVITE DE HILDON E PASSA COMANDAR A AGRICULTURA NA CAPITAL

A posse deve ser ainda no final deste janeiro ou no início de fevereiro. O ex-deputado federal e ex-chefe da Casa Civil do governo Ivo Cassol, um personagem respeitado e muito presente na vida pública rondoniense, está de volta. Carlos Magno foi convidado pelo prefeito Hildon Chaves e assumirá um desafio dos mais quentes, na administração municipal. Magno vai comandar a Secretaria Municipal de Agricultura, a Semagric, que desde que teve à frente o atual deputado Ribamar Araújo, ainda no primeiro governo de Roberto Sobrinho, nunca mais teve um desempenho que se destacasse no contexto da administração da Capital. Carlos Magno vai comandar uma Secretaria que envolve não apenas os investimentos para o aumento da produção de uma cidade que tem tamanho de um Estado, mas, ao mesmo tempo, a manutenção de milhares de quilômetros de estradas vicinais, que precisam estar sempre em boas condições para escoamento da produção. Magno diz ainda que questões que envolvem a Feira do Produtor da Capital também estarão na pauta. Conhecimento e competência ele tem. Se tiver apoio, pode-se esperar resultados altamente positivos.

TRIO DE PREFEITOS RONDONIENSES SE DESTACAM NA POLÍTICA REGIONAL. DOIS PODEM DISPUTAR OUTRO MANDATO

Claro que há outros, mas há três prefeitos em Rondônia que estão se destacando, em suas administrações, pelos resultados positivos do que têm conseguido entregar às suas comunidades. Um deles está no segundo e último mandato e os outros dois podem disputar mais um mandato. O prefeito de Jaru, Joãozinho Gonçalves, completou seis anos no cargo, com avanços incontáveis em sua cidade, em praticamente em todas as áreas. Ele tem tido importantes parcerias. Uma das maiores vem do governador Marcos Rocha. Outra, do deputado federal Lúcio Mosquini, que tem sua principal base eleitoral naquela cidade, e de lá e tem trazido incontáveis recursos, via emendas parlamentares, para beneficiar Jaru. Alex Testoni, em Ouro Preto do Oeste, repete, desde 2020, a qualidade do seus primeiros dois mandatos, quando já comandou a cidade. O terceiro nome, que certamente tem uma aprovação acima da média, pela população, é o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Além de uma administração competente, Fúria é um marqueteiro de primeira. Vai disputar a reeleição e, sem dúvida, só correrá algum risco se cometer algum erro grave daqui para a frente.

NA CÂMARA FEDERAL, BANCADA PERDE DUAS MULHERES QUE SE DESTACARAM EM SEUS MANDATOS

Na bancada federal que encerra seu mandato na próxima semana, dia 31 próximo, das três mulheres que faziam parte dela, apenas uma voltou. A representação feminina terá uma cadeira a menos: Silvia Cristina, reeleita e a estreante Cristiane Lopes. Eram cinco homens e três mulheres. Agora serão seis homens (Fernando Máximo, Lúcio Mosquini, Maurício Carvalho, Coronel Chrisóstomo, Thiago Flores e Lebrão) e as duas mulheres. Silvia representa o centro do Estado (Ji-Paraná é sua base principal) e Cristiane foi eleita com votação muito maior em Porto Velho. Duas parlamentares, das mais atuantes, com mandatos repletos de trabalho e resultados positivos em benefício do Estado, ficam fora do Congresso, neste momento. Tanto Mariana Carvalho quanto Jaqueline Cassol certamente farão muita falta. As duas cumpriram seus mandatos com posições firmes, discursos vigorosos em defesa do Estado e milhões de reais em recursos destinados a praticamente todos os municípios. Ambas são jovens e têm muito futuro na política. Voltarão em breve!

NEGREIROS DESTACA AÇÃO DA SEMOB PARA MELHORAR SITUAÇÃO DE RUAS EM BAIRRO DA CAPITAL

Ouvir a população. Ir onde o povo está. Buscar soluções para problemas que, por vezes, poderiam demorar longo tempo para serem resolvidos, sem uma atuação constante e pressão para que as demandas sejam atendidas. O vereador porto-velhense Edwilson Negreiros, mesmo com a responsabilidade de presidir a Câmara Municipal, até há alguns dias atrás, lembra que nunca e descuidou da sua função precípua, que é a de trabalhar duramente para atender as reivindicações dos moradores, principalmente dos bairros. Recentemente, por exemplo, pedido de providências feito pelo vereador à Secretaria de Obras, resultou numa grande operação tapa-buracos no bairro São Francisco, zona leste da Capital. O trecho reparado diz respeito à José Amador dos Reis, no trecho compreendido entre as vias Mário Andreazza e Mariana. “A situação da área se tornava um grande incômodo para a população. Mas a Prefeitura de Porto Velho atendeu nosso Gabinete e rapidamente e a situação já está melhor”, informou Negreiros, ao agradecer especialmente ao secretário da Semob, Diego Lage.

KAZAN RORIZ, EMPRESÁRIO DE SUCESSO, VAI DISPUTAR ELEIÇÃO SEM GASTAR UM CENTAVO DE DINHEIRO QUE NÃO SEJA DELE

Com a vida ganha. Um dos mais bem sucedidos empresários de Rondônia (no seu patrimônio se contam, por exemplo, nove lojas no Estado), está pronto para voltar à política. Kazan Roriz, da Fox Pneus e de outros empreendimentos vitoriosos, concluiu que está na hora de retribuir tudo o que os rondonienses e, especialmente os porto-velhenses, fizeram por ele, ao torná-lo um personagem vencedor no nosso mundo social e econômico. Kazan está decidido a disputar uma das 23 cadeiras da Câmara Municipal de Porto Velho. Prepara uma campanha que terá algumas particularidades: não usará um centavo do Fundo Partidário. Não aceitará qualquer aporte financeiro, que não seja dele mesmo, para bancar sua campanha. Pretende apresentar ao eleitorado um projeto de trabalho que integre o vereador à coletividade, mas sempre deixando claro que não se envolverá com a política para ganhar dinheiro, até porque, segundo brinca, teria como viver bem por mais 200 anos. Conhecedor profundo da sua cidade e das prioridades que precisam ser atendidas, Kazan Roriz se prepara para a campanha cheio de planos. É um personagem que pode ajudar a melhorar a qualidade da nossa política em Porto Velho.

PERGUNTINHA

Você concorda que o Governo brasileiro invista mais de 650 milhões de dólares num gasoduto na Argentina, enquanto o projetado entre Urucu e Porto Velho, por exemplo, nunca saiu do papel?