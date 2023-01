A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) anunciou na segunda-feira (23), que foi dada a ordem de serviço para a construção de calçadas em ruas e avenidas do município de Urupá.

A parlamentar destinou R$ 200 mil para obras de melhorias de infraestrutura no município, que vai contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.

De acordo com Rosangela Donadon, o recurso foi destinado atendendo ao pedido do professor Luciano Viana Dorazio, que a representou na cerimônia onde foi dada a ordem de serviço.

A deputada informou que será feita calçadas nas avenidas Augusto Hajdazs, Getúlio Vargas, Jorge Teixeira e na Rua Otávio Pedro de Oliveira, em frente à Escola Municipal Adeildo Martins e da Escola Municipal de Ensino Infantil Sonho Infantil, no bairro Alto Alegre Urupá, melhorando assim o acesso dos pedestres na localidade.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado empenhada pelo desenvolvimento de Rondônia.

“Estou muito feliz, pois foi dada a ordem de serviço para a construção de calçadas em ruas e avenidas do município de Urupá. Destinei R$200 mil para obras de melhorias de infraestrutura no município atendendo ao pedido do professor Luciano Viana Dorazio de Urupá. Será construído calçadas em ruas e avenidas no bairro Alto Alegre, melhorando assim o acesso dos pedestres na localidade. A ordem de serviço da obra já foi assinada e deve começar em breve. Meu compromisso é trabalhar em prol da população”, destacou a parlamentar.