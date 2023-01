A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena (RO), premiou na noite de sexta-feira, 20 de janeiro, 11 agências com o troféu ‘Arara de Ouro’ que foram destaque em seis categorias em 2021/22.

As equipes premiadas em 2021 foram: Cerejeiras (RO), na categoria Inovação; Colorado do Oeste (RO), na categoria Cooperativismo e Sustentabilidade; Sapezal (MT), na categoria Excelência e Eficiência; Nova Califórnia (RO), na categoria Performance em Negócios e Lucas do Rio Verde (MT), na categoria Performance em Produtos.

Já em 2022 as agências homenageadas foram: Tangará da Serra (MT), na categoria Inovação; Pimenteiras do Oeste (RO), na categoria Cooperativismo e Sustentabilidade; Cabixi (RO), na categoria Excelência e Eficiência; Vilhena Sede (RO), na categoria Performance em Negócios; Nova Mutum (MT), na categoria Performance em Produtos e Várzea Grande (MT), na categoria Superação.

O evento contou com a apresentação de Lucas Marçal, do Sicoob Seguradora, e Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul. Os prêmios foram entregues por Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, e os diretores Vilmar Saúgo, Gislaine Campagnin, Renato Doretto e Claúdio Tomazoni, e o gerente de produtos, Isaias Batista. Todos se surpreenderam com os destaques da noite, já que devido ao período de pandemia a última premiação aconteceu em 2020 de forma on-line. O evento ainda foi transmitido no canal do Youtube da cooperativa para que os outros colaboradores acompanhassem a premiação.

A premiação foi criada para valorizar as equipes de atendimento da cooperativa, promover interação entre colaboradores, reconhecer boas práticas, ações inovadoras, criativas e bem-sucedidas, que contribuíram para a modernização e a eficiência de gestão, com o objetivo de aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração, mas também pode ser usada para prestigiar pessoas e instituições de fora. “Dentro da nossa equipe temos pessoas que todos os anos são destaques. As categorias valorizam as equipes. Tivemos vários candidatos. Foi uma decisão difícil. Todos colaboraram muito para fazer a diferença dentro de sua realidade. Todos são vencedores e merecem reconhecimento. Esperamos que mais equipes possam ter uma Arara de Ouro em sua agência”, afirmou Ivan Capra.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, o prêmio evidencia ainda mais o quanto as cooperativas são diferentes dos bancos, e que buscam fazer mais pela sociedade, o que edifica o modelo cooperativista. “A ideia do prêmio foi motivar nossas equipes para que estejam sempre engajadas, trazendo soluções inovadoras em diversas áreas. Precisamos estar o tempo todo inovando. Por isso, dentro da premiação adicionamos a categoria Inovação. Premiamos também aqueles que uniram o cooperativismo a sustentabilidade, e transformaram a comunidade em que estão presentes. Para o próximo ano, desejamos que todos possam se espelhar nesses colegas e subam ao palco para serem homenageados”.

A seleção em cada categoria foi feita por uma comissão composta pelos setores Gestão de Pessoas; Marketing, Comunicação e Relações Institucionais; Produtos; Controle Interno, e a diretoria da Sicoob Credisul, avaliando as unidades com base nos resultados apresentados em 2021/22.