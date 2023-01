O vereador Valdomiro Corá, que em tese é o maior prejudicado no impasse acerca da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cacoal, posto ter sido vencedor do controvertido pleito conversou com a reportagem do Extra de Rondônia para se posicionar acerca do fato.

Ele primeiro fez questão de dar seu ponto de vista sobre a decisão judicial, que ao seu ver não anulou a eleição, mas determinou que a presidência da Casa tramitasse requerimento apresentado na ocasião, cumprindo o Regimento Interno. “Está havendo confusão na divulgação da notícia, pois o que o juiz estabeleceu foi isso, e não o cancelamento do pleito”, afirmou.

O que ele não fala é que o requerimento em questão, que deveria ter sido votado em plenário, mas foi recusado em decisão monocrática do presidente João Pichek, tratava justamente do pedido de impugnação de sua chapa, iniciativa que em sendo aprovada provocaria uma situação totalmente distinta na eleição.

No entanto, Corá afirma que haverá recurso à decisão judicial tomada hoje, mas não deixou claro se será de sua autoria, de outro vereador ou mesmo do presidente Pichek, que diante da situação extraordinária permanece na função de presidente.

Valdomiro Corá disse ao Extra que hoje “está ocupado tentando ganhar o pão da família”, mas que amanhã se reúne com colegas de Parlamento para tomar um posicionamento diante do fato novo que movimenta outra vez o cenário desta controvertida sucessão de comando do Legislativo cacoalense.