40 ANOS CERÂMICA ROSALINO (Café da Manhã) Em Cacoal/RO, foi realizado CAFÉ DA MANHÃ em comemoração aos 40 ANOS da CERÂMICA ROSALINO na Capital do Café, com a diretoria, sócios e colaboradores da renomada e tradicional empresa.

Em Cacoal/RO, no CAFÉ DA MANHÃ em comemoração aos 40 ANOS da renomada e tradicional CERÂMICA ROSALINO na Capital do Café participaram os irmãos e sócios Walter Rosalino, Adélia Rosalino Spironelli, Marcos Duarte Rosalino e Marcia Rosalino Ribeiro, com o filho empresário Vander Rosalino Ribeiro que foi o mestre de cerimônias do evento. Os irmãos são filhos do patriarca e saudoso fundador Celestino Rosalino com a esposa Zulinda Duarte Rosalino. O irmão Osvaldo Duarte Rosalino não pode estar presente no momento solene.

40 ANOS CERÂMICA ROSALINO (Café da Manhã) Em Cacoal/RO, no CAFÉ DA MANHÃ em comemoração aos 40 ANOS da renomada e tradicional CERÂMICA ROSALINO na Capital do Café, o gerente Vander Carlos Ribeiro de Transporte e Logística, Valter Brambila que atua na empresa desde o início das atividades, o técnico Vander Brambila em Manutenção e o gerente geral Ademar Alves da Indústria.

40 ANOS CERÂMICA ROSALINO (Jantar Festivo) Em Cacoal/RO, em comemoração aos 40 ANOS da renomada e tradicional CERÂMICA ROSALINO na Capital do Café, foi festejado com jantar pelos irmãos e seus conjugês Marcia Rosalino Ribeiro e Vander Carlos Ribeiro, Walter Rosalino e Maria Luiza Piacenti Rosalino, Marcos Rosalino e Celina Guirado Braga Rosalino, e Adelia Rosalino e José Omar Spironelli.

SICOOB FRONTEIRAS Na agência da SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, o gerente geral Edvaldo Rodrigues atende na renomada cooperativa de crédito, que tem agências em RO, MT e MS.

ANIVERSÁRIO DA ARLETE No último DIA 19, em Cacoal/RO, a querida ARLETE KORZUNE MACIEL comemorou aniversário com as carinhosas netas Ana Júlia, Alice e Ana Luiza.

ANIVERSÁRIO DA DEBORAH Em Cacoal/RO, amanhã, DIA 27, a bonita e excelente profissional, bioquímica DÉBORAH NANAMI MOREIRA QUEIROZ, comemora aniversário ao lado do esposo advogado Adriano Queiroz.

ANIVERSÁRIO DO CHEF FÁBIO No próximo sábado, DIA 28, meu sobrinho chef FÁBIO DE OLIVEIRA LINHARES do badalado restaurante temático mexicano e delivery EL LOCO BURRITO em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado da esposa Rubia e dos filhos Gustavo e Isabela.

FÉRIAS NA BAHIA

Meu irmão o empresário José Ricardo Linhares, que reside em Cacoal/RO, com a esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares e o filho Pedro, curtiu temporada de férias em Morro de São Paulo na Bahia, com extenso roteiro por belas praias e visitas históricas.