O comerciante Fernando Santos de Souza, 26 anos, proprietário da Vilhena Veículos, visitou a redação do Extra de Rondônia, para alertar a população sobre um golpe que está sendo vinculado à imagem de sua empresa.

Segundo Fernando, desde segunda-feira, 23, estariam recebendo inúmeras ligações de clientes perguntando sobre modelos de carros que não estavam disponíveis no estabelecimento, “nós respondíamos que não havíamos aquele modelo e o cliente estranhava e falava que tinha acabado de conversar com o vendedor, achamos que os clientes apenas estavam confundindo as empresas”, conta o empresário.

O golpista que se identifica por “Ricardo Mendonça” conseguiu acesso de fotos da loja através da internet, acesso ao CNPJ da empresa e entrou no site da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN para imprimir a ficha cadastral do estabelecimento e desta forma, passar mais confiança para a pessoa que estava interessada em comprar um veículo, além disso, mostrava uma habilitação falsa.

O golpista usa o Facebook e divulga fotos de veículos com valores abaixo do praticado no mercado e assim atrai a atenção de um possível comprador.

“Estamos alertando a população para que fiquem atentas. Infelizmente já tivemos contado com pessoas que caíram no golpe. lamentamos por essa situação. Já avisamos nas redes sociais também. Pelo que sabemos, mais de 30 pessoas tinham ligado para a loja para confirmar modelo e valores de veículos”, comenta o empresário.