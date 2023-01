A população rondoniense teve um final de ano mais seguro em 2022. É o que demonstra os resultados da operação Vigilare.

O aumento no fluxo de pessoas na região comercial devido as datas festivas, além do indulto de final de ano são alguns dos motivos que a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) intensifica o patrulhamento de maneira preventiva nas áreas comerciais e habitacionais durante este período.

A operação Vigilare iniciou dia 05 de dezembro e encerrou 05 de janeiro de 2023. De acordo com os dados divulgados pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (CPO) foram notificados 12.483 atendimentos de ocorrências.

A operação trouxe bons resultados e minimizou os índices de roubo e furto a pessoa, crimes mais comuns nesse período de fim de ano, com o aumento do patrulhamento ostensivo e preventivo em todo o Estado. A aplicação do efetivo policial militar é feita conforme as análises dos índices criminais, nos pontos mais sensíveis em áreas comerciais, turísticas e residenciais, para que a atuação da PMRO seja mais eficaz.

No ano de 2021 foram registrados 416 casos de roubo a pessoa, 1098 de furto, e apreendidas 76 armas de fogo durante as abordagens policiais. Já no ano de 2022, os índices de roubo somaram 383 e os de furto 986, sendo apreendidas 86 armas. Para o Porta-Voz da PMRO, tenente coronel Alex Miranda, os números apontam uma ação mais pontual e eficiente da Polícia Militar quanto a execução do policiamento no final de ano em 2022: “com a operação Vigilare, a Corporação conseguiu tirar de circulação das ruas mais armas de fogo. Em consequência, o número de roubos e furtos diminuíram, dando conta de que a ação presença policial reforçada contribuiu com um final de ano mais seguro, se comparado com o ano de 2021” afirma o oficial.

O comandante-geral da PMRO, coronel James Alves Padilha, relatou que as ações seguem planejamento e programação que levam em conta as demandas da comunidade e a análise das estatísticas criminais levantadas. O coronel também destacou que a operação Vigilare fomenta uma maior aproximação com a comunidade. “A atuação policial foi reforçada principalmente nos locais de maior circulação de pessoas, eixos comerciais e pontos estratégicos levantados pela unidade policial. Foram realizadas diversas atividades, como patrulhamento, bloqueios de trânsito, abordagens, saturação de área, bloqueios táticos, além de fiscalização de veículos e pessoas”, finalizou o comandante-geral.

Para o Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, tenente coronel Felipe Vital, os números refletirão numa maior sensação de segurança para a população: “Agradecemos ao Governador Marcos Rocha por todo o apoio que tem nos dado para que as políticas de segurança pública sejam alcançadas. A operação Vigilare foi um sucesso devido ao esforço e comprometimento de todos os policiais militares que executaram aquilo que foi planejado pelo Comando da Polícia Militar a pedido do nosso Governador. Com certeza os resultados viabilizaram um fim de ano mais seguro. Quem ganha com isso é a sociedade rondoniense” finaliza o secretário.

O Governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que os resultados alcançados superou as expectativas idealizadas por meio da Sesdec e Policia Militar: “conseguimos atingir os resultados que planejamos, promovendo um final de ano mais seguro para os rondonienses. Agradecemos a Polícia Militar que executou um planejamento coerente e adotou todas as medidas por mim determinadas, conseguindo assim garantir a ordem pública no período de fim de ano no Estado de Rondônia” finaliza o Governador.