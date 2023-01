A Patrulha Escolar do 4º BPM – (Batalhão de Polícia Militar) iniciou seus trabalhos em Cacoal no mês de março de 2022 com três policias; sargento PM Rosana, sargento PM J.Silva e sargento PM Cleriston que tinham como objetivos iniciais, diminuir índices de violência no ambiente escolar e criar um elo de confiança entre a Polícia Militar e os profissionais da educação.

Após o primeiro ano de trabalho foram conquistadas várias parcerias e realizados vários projetos sociais e principalmente a confiança e respeito de alunos e professores. As Escolas atendidas no município de Cacoal/RO pela Patrulha Escolar, são as Escolas Públicas da Zona Urbana e da Zona Rural, por fim todas as Escolas da região de Cacoal/RO, foram atendidas com visitas da guarnição da Patrulha Escolar.

As ações aplicadas pela Patrulha Escolar são: Visitação, palestras de conscientização, combate ao uso de drogas e combate à violência escolar. Registrando assim ocorrências policias em caso de crime.

As principais ocorrências registradas pela Patrulha Escolar foram: Rixa, ameaça, vias de fato, bullying, entre outras. Tais ocorrências tiveram um índice maior nos dois primeiros meses de atividade da Patrulha Escolar. Após as visitas e palestras dos policiais da Patrulha Escolar os índices de violência de intercorrências e de registros de ocorrências diminuíram, demonstrando que o trabalho desenvolvido pela Patrulha Escolar é de muita importância para as escolas e sociedade cacoalense.

Durante o ano de trabalho da Patrulha Escolar foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Visita dos alunos do Centro de Ensino Municipal Josino Brito ao Quartel da PMRO no município

Apresentações com os Cães e a Equipe do Canil do 4º BPM;

Participações em eventos culturais;

Registros de Boletins de Ocorrências Policiais;

Participação em Momentos Cívicos nas escolas,

Palestras sobre os temas, combate a Violência nas Escolas, Combate ao Uso De Drogas e Profissão e Carreira Policial Militar;

Visitas diariamente e Pontos Bases nas escolas.

A comandante da Patrulha Escolar sargento PM Rosana, destaca que o trabalho desenvolvido pelos policiais da Patrulha Escolar, vem colhendo frutos e diminuindo as intercorrências no ambiente escolar. E concluiu dizendo que: “É um privilégio para nós, fazer parte da formação e orientação das crianças e adolescentes no município de Cacoal”.