O parque de exposições “Ovídio Miranda de Brito”, que pertence ao município de Vilhena, tem uma área enorme. São 27 hectares. No momento, o local está em estado de abandono e não há recursos previstos para a sua revitalização.

Na manhã desta quarta-feira, 25, o prefeito Flori Cordeiro informou com exclusividade ao EXTRA DE RONDÔNIA que pretende vender parte do imóvel, por leilão público.

Reunião ocorrida nesta semana, entre técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) e o prefeito, definiu que 60 mil m² do parque devem ser desmembrados e colocados à venda; é o equivalente a cerca de 22,2% do terreno total do parque.

“A área [a ser vendida] fica aos fundos de um loteamento já existente e está localizada de frente para a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes”, explica o arquiteto Lucas Varanda, da Semplan. O espaço é adequado, segundo ele, para condomínio fechado, loteamento ou mesmo para comércio.

Flori explica que o capital ensejado com a venda do terreno deve sem aplicado em melhorias no próprio parque de exposições. O chefe do executivo também anuncia seu interesse em construir, no local, um centro multi-eventos [uma espécie de centro de convenções] com teatro.

“A prefeitura pensa, também, numa possível PPP (parceria público-privada) para que o parque e a futura estrutura para a cultura não virem um elefante-branco e tenham, de fato, uma gestão eficiente”, antecipa Lucas Varanda.