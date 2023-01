A Sicoob Credisul e Associação Cooperar devem entregar no primeiro quadrimestre de 2023 o novo Hospital Cooperar, que será equipado e administrado pela Unimed.

O hospital, que teve suas obras iniciadas em 2019, surgiu com o propósito de elevar e melhorar a qualidade da saúde no Cone Sul de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso.

O hospital possui mais de 9 mil metros de área construída, podendo ser facilmente ampliado para 13 mil metros, em uma necessidade futura. A unidade hospitalar contará com pronto atendimento, 13 salas de observação, unidade de diagnóstico por imagem, (ultrassonografia, raio-x, tomografia, ressonância e hemodinâmica), 4 centros cirúrgicos e 7 leitos de recuperação, unidade de quimioterapia, endoscopia, parto humanizado e consultórios pediátricos, além de outras dependências, como 30 leitos para hotelaria hospitalar, podendo ser ampliados.

O investimento na construção está na casa de R$ 40 milhões, que em valores atualizados estima-se em torno de R$ 60 milhões. Já a Unimed calcula investimentos na ordem de R$ 30 milhões em equipamento. Isso representa um valor próximo a R$ 100 milhões investidos no projeto, elevando a saúde da região a outro patamar.

Com o início das atividades do Hospital Cooperar, considera-se que haverá uma redução de demanda na saúde pública em função do aumento de estrutura na iniciativa privada, trazendo economia aos cofres públicos e desafogando o atendimento da rede pública de saúde.

A Unimed já manifestou interesse em atender o Sistema Único de Saúde (SUS) na média e alta complexidade, desta forma, reduzindo a fila de cirurgias eletivas e tornando desnecessário o deslocamento de pessoas para outras cidades que buscam esse tipo de atendimento.

O Hospital Cooperar foi construído com recursos das sobras financeiras da Sicoob Credisul relativos às agências da região do Cone Sul, cujo percentuais de 10% foram destinados para este fim, além de outras unidades da cooperativa que não estão na área de abrangência do hospital, mas que decidiram contribuir com o projeto. O valor ainda é engrossado com doações aprovadas em assembleia, e outras voluntárias dos cooperados, no valor de R$ 30 mensais.

O aprendizado que se tira dessa conquista é o quanto a cooperação entre pessoas pode desenvolver uma região, e a realização desse sonho não seria possível se não houvesse em Vilhena a Sicoob Credisul, a quinta maior cooperativa de crédito do Sistema Sicoob no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.