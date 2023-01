Servidores da Divisão de Controle de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde de Alto Paraíso realizam uma grande ação de combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti nas áreas urbana e rural do Município, visando o controle da dengue na cidade.

A ação acontece sob a forma de um grande mutirão, envolvendo dezenas de servidores, que estão bem identificados e preparados para prestar todas as informações e realizar os serviços pertinentes à campanha, que é de extrema necessidade dada a incidência da doença não só no Município, mas também em todo o Estado de Rondônia.

O combate efetivo aos focos do mosquito são a melhor forma de enfrentamento da doença, além de ter impacto com redução de caso de Chikungunya e Zika, que também tem no Aedes sei vetor de transmissão.

A ação começou no dia 24 e vai até o dia 31 de janeiro, com visitas à residências e terrenos do município, tanto na cidade quanto nas linhas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso pede a colaboração da população e que todos recebam bem os servidores que estão executando este serviço fundamental para melhorar as condições de vida de toda a comunidade através da conscientização popular.