Na tarde desta sexta-feira, 27, um morador da cidade de Colorado do Oeste, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamar das ruas de seu bairro que estão impossíveis de transitar.

De acordo com o denunciante, todas as ruas do bairro estão em péssimas condições, mas precisamente reclama da Rua Tupinambá, esquina com a Rua Trombeta, no bairro Cruzeiro, que dá acesso a sua casa, que precisa urgente que a secretaria de obras faça recuperação.

O morador diz que já pediu por diversas vezes aos vereadores que inclusive alguns moram na região e também ao prefeito, mas até o momento nada foi feito para amenizar a situação e dar melhores condições de trafegabilidade a população daquele bairro.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>