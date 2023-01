A obra de calçamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Salete Cordeiro, no distrito do Guaporé, no município de Chupinguaia, no Cone Sul de Rondônia, está em ritmo acelerado, oportunizando melhores vias de trafegabilidade para a população.

Para o deputado Luizinho Goebel (PSC), que viabilizou recurso via emenda parlamentar, a obra iria solucionar problemas de barro em dias de chuva e poeira em dias secos que dificultavam muito o deslocamento destes, à unidade de saúde. “A UBS, que foi inaugurada em 2018, precisava receber serviços de melhorias na infraestrutura garantindo mais qualidade de vida para a população que busca diariamente atendimento na unidade básica”, destacou Goebel.

Luizinho Goebel tem se empenhado bastante em destinar recursos de modo que venham a beneficiar a população oferecendo melhor qualidade de vida. A título de exemplo, o município de Chupinguaia recebeu por meio das emendas do parlamentar, vários playgrounds, ambulâncias, caminhonete, retro escavadeira, manilhas, entre outros benefícios. Ele também fez indicações para que o governo de Rondônia reforme pontes em má conservação nos distritos de Novo Plano, Boa Esperança e a recuperação emergencial das rodovias.