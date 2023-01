Foi deflagrada na manhã dessa sexta-feira, 27, a operação SICÁRIOS, decorrente de investigação conjunta da Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) visando desarticular um novo plano de atentado contra a vida de servidor público na cidade de Porto Velho.

A operação contou com o apoio e participação também da Gerência de Inteligência Penitenciária do Estado de Rondônia (GIP/SEJUS/RO).

Em 04 de junho de 2020, por ordem da alta cúpula de uma facção criminosa, 03 (três) pessoas foram presas em flagrante delito após a tentativa de homicídio contra uma pessoa que se apresentava como servidor da Penitenciária Federal de Porto Velho.

A vítima foi atraída, por membros da organização criminosa, para um local determinado e efetuaram 07 (sete) disparos de arma de fogo, não sendo, contudo, a vítima atingida.

Logo após o atentado, os comparsas evadiram-se do local, o que motivou a instauração de inquérito policial para a continuidade das investigações. Em razão das diligências realizadas em conjunto pela Polícia Federal e SENAPPEN foi possível a identificação de outras 07 (sete) pessoas que participaram ativamente do atentado, os quais foram presos preventivamente no momento da deflagração da denominada Operação Ônix, em 22 de abril de 2022, e devidamente denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes de tentativa de homicídio e organização criminosa. Os réus já foram pronunciados e serão submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Durante os levantamentos realizados foi possível identificar um novo plano orquestrado pela facção criminosa para atentado contra a vida de servidor público federal em Porto Velho/RO, visto terem se equivocado na escolha do alvo do primeiro atentado por não ser Agente Federal de Execução Penal e não consumarem o homicídio.

As investigações comprovaram que membros da facção teriam vindo de São Paulo/SP para Porto Velho e alugado um apartamento que serviria de base para o grupo, fazendo uso de diversos veículos alugados para a realização dos levantamentos da rotina dos servidores.

Durante o curso da investigação foi possível se verificar que os investigados permaneciam em Porto Velho/RO durante curto período, suficiente para o levantamento de informações pessoais de servidores, retornando, em seguida, para o estado de origem.

Contudo, em razão das recentes movimentações e deslocamentos realizados, indicando-se que o atentado se encontrava próximo de execução, primando pela segurança e vida de terceiros, a Polícia Federal representou junto a 3ª Vara Criminal Federal de Porto Velho pela decretação da prisão temporária de três investigados e a realização de busca e apreensão no imóvel alugado.

O nome da operação SICÁRIOS faz referência à contratação ou recrutamento, por parte da facção criminosa, de pessoas para proceder a levantamentos da rotina de servidores públicos em Porto Velho para futuro atentado contra a vida desses.