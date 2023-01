O presidente da federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa em viagem ao estado de São Paulo se reuniu com o presidente da Federação Paulista de Futebol Reinaldo Carneiro Bastos, em pauta o futebol de Rondônia que inicia o Rondoniense série A 2023, principal competição de Rondônia.

Outros presidentes de federações também participaram do encontro. Na oportunidade Heitor Costa também agradeceu Reinaldo Bastos pela segunda vaga ofertada a Rondônia na Copinha e o acolhimento dado aos clubes de Rondônia, Porto Velho e Real Ariquemes durante a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A agenda em São Paulo também contou com compromisso na SINDAFEBOL, Sindicato Nacional das Associações de Futebol e suas entidades estaduais e ligas, na qual o presidente da FFER é diretor.

A viagem de Heitor Costa é pautada sempre na busca de parcerias que fortaleçam o futebol de Rondônia, certamente no retorno ao Estado, a bagagem estará cheia de novidades ao nosso futebol, “nossa atuação tem a confiança de todos no trabalho desempenhado com transparência e dedicação ao longo dos anos junto ao sindicato. Onde conquistei espaço e com muita responsabilidade e muito motivado por continuar sendo reconhecido como representante da região Norte”, citou Heitor Costa.

Vários presidentes de federações participaram da reunião no SINDAFEBOL, Sindicato Nacional das Associações de Futebol e suas entidades estaduais e ligas, onde foram debatidos assuntos referentes ao futebol brasileiro.