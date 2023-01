Chuva, temporais, rajadas de vento, risco de granizo e baixa umidade do ar.

Esses são algumas das situações climáticas previstas pela Climatempo para esta sexta-feira (27).

Ao todo, a empresa de meteorologia divulga 16 alertas para o dia. Confira abaixo.

1 – Chuva no RS

Previsão é de pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde em áreas do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, a chuva pode começar pela manhã, sendo de moderada a forte intensidade.

2 – Rajadas de vento

Estão previstas rajadas de vento de 50 a 60 quilômetros por hora no sul e em todo o litoral gaúcho. Além disso, a ventania deve ser de 40 a 50 km/h na Região Metropolitana de Porto Alegre.

3 – Chuva forte e ventania

Atenção para a chuva mais forte ao longo do dia na região na Fronteira Oeste (RS). Estão previstos raios, rajadas de vento que chegam facilmente aos 60 km/h.

4 – Baixa umidade do ar

A temperatura se eleva no período da tarde e faz calor em boa parte do Sudeste. Dessa forma, os índices de umidade do ar, podem ficar em estado de atenção, abaixo dos 30%, em quatro diferentes áreas do estado de São Paulo: capital paulista, Sorocaba, Campinas e Presidente Prudente.

5 – Baixa umidade também no Sul

A umidade também cai no oeste catarinense e no centro-oeste e norte paranaense. Aliás, boa parte de Santa Catarina e todo o estado do Paraná irão ter, nesta sexta-feira (27), tempo estável, com sol ao longo do dia.

6 – Pancadas na serra de SC

Chuva em forma de pancadas apenas em alguns pontos da Serra Catarinense e nas proximidades da divisa com o estado gaúcho.

7 – Temporais no Sudeste

Risco para temporais no extremo norte e nordeste paulista, noroeste do Rio de Janeiro, em boa parte do interior do Espírito Santo, do sul ao oeste capixaba e na maior parte de Minas Gerais. Tal situação vale para Belo Horizonte, onde a quantidade de água que já caiu até a quarta-feira (25) superou em 20% a média climatológica do mês de janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

8 – Volumes elevados de chuva

Ainda são esperados volumes bem elevados de água sobre todo o estado mineiro, no Espírito Santo e no noroeste do Rio de Janeiro.

9 – Temporais no Centro-Oeste

Alerta para temporais em todo o estado de Goiás, no Distrito Federal e na maior parte de Mato Grosso, além do extremo norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido a um sistema de baixa pressão, a 1,5 km de altitude no interior da região, e mais o reforço de um corredor de umidade que vem da Amazônia.

10 – Grandes acumulados de chuva

Atenção aos grandes acumulados de chuva previstos para está sexta-feira sobre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além do norte e nordeste de Mato Grosso do Sul.

11 – Temporais no Maranhão

Risco para temporais do oeste à costa do Maranhão, inclusive na capital São Luís.

12 – Chuva de moderada a forte

A chuva pode cair de moderada a forte nas demais áreas maranhenses e no centro-sul do Piauí, além do Ceará, oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte, no centro-oeste de Pernambuco, oeste de Alagoas e em Sergipe e em parte do oeste, norte e nordeste da Bahia.

13 – Acumulados elevados em parte do Nordeste

Atenção aos acumulados pontualmente elevados no nordeste e oeste da Bahia, em Sergipe, no Piauí, no Maranhão e no Ceará.

14 – Temporais no Norte

Temporais estão previstos para a maior parte do Pará, inclusive na Grande Belém, assim como no sul do Tocantins.

15 – Chuva e descargas atmosféricas na Amazônia

A chuva pode cair com moderada a forte intensidade e vir acompanhada por descargas atmosféricas em Rondônia e em boa parte do Amazonas e do Acre, além do centro-norte do Tocantins, em Rondônia e no Amapá.

16 – Risco de granizo

Para está sexta-feira (27) há risco maior para queda de granizo da região de Ribeirão Preto (interior de São Paulo) ao Triângulo Mineiro.