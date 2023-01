Os produtores culturais Vanessa Vitória e Marcio Guilhermon de Vilhena (RO) foram premiados na II edição do Concurso “Prêmio Palmares de Arte”, que foi promovido pela Fundação Cultural Palmares.

A premiação teve como objetivo fortalecer as expressões culturais afro-brasileiras, e valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por cidadãos pretos.

A Fundação Cultural Palmares premiou 96 (noventa e seis) iniciativas de artistas do Brasil nas seguintes categorias: Artesanato, Dança, Leitura, Escrita e Oralidade, Música e Teatro.

Vanessa Vitória ganhou o prêmio na categoria dança com uma apresentação que fez no projeto “Batuques da Floresta”, e que teve como objetivo valorizar a cultura afro-brasileira e combater o racismo e preconceito contra pretos e pardos brasileiros.

Já Marcio Guilhermon foi premiado na categoria artesanato com a iniciativa cultural “Artesanato na Palha de Buriti” é desenvolvida através da produção e exposição de artesanato e biojóias feitas com sementes e com a palha do buriti palmeira que dá em abundância na floresta amazônica. Há 15 anos ele trabalha com a realização de oficinas de capacitação para formação de artesãos além da produção de biojóias como colares, pulseiras, saia de palha de buriti e cestos com fibra de buriti.

“Estamos muito felizes em receber o Prêmio Palmares de Arte da Fundação Cultural Palmares que é o reconhecimento do trabalho que estamos realizando há vários anos em prol da valorização e do fomento da cultura afro-brasileira em Rondônia e também da luta e combate do racismo. Agradecemos de coração a todos que apoiam nosso trabalho”, falou a produtora cultural Vanessa Vitória.

Os produtores culturais fazem parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções e da Associação Diversidade Amazônica que trabalha há cerca de 14 anos com projetos culturais que valorizam a cultura na Região Norte do Brasil.

Marcio Guilhermon informou que o grupo de produtores culturais está produzindo vários projetos culturais para a valorização da cultura afro-brasileira em Rondônia.

“Em breve teremos muitas novidades, estamos produzindo projetos culturais com objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira em Rondônia. Nosso objetivo é dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por cidadãos pretos do nosso Estado”, informou Marcio Guilhermon.

Para conhecer mais sobre o trabalho realizado por Marcio Guilhermon e Vanessa Vitória basta acessar as seguintes redes sociais: https://www.facebook.com/serpentarioproducoes e https://www.facebook.com/Diversidadeamazonica.com1 .