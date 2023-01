O mercado físico do boi gordo segue com registro de negócios realizados acima das referências médias na Região Sudeste e também em algumas praças de produção e comercialização do Mato Grosso do Sul e em Goiás.

De acordo com o analista de Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, esse movimento ocorre prioritariamente para animais que cumprem os requisitos de exportação para a China.

“ Esse ambiente altista é consequência de uma segunda quinzena do mês pautada por inexpressivo fluxo de negócios, levando ao encurtamento das escalas de abate nesses estados. No entanto, o quadro muda de figura quando a análise se direciona para a Região Norte e para o Mato Grosso, nessas praças o mercado permanece pressionado, com as indústrias locais testando preços cada vez mais baixo”, diz o comentarista.

Além disso, segundo o comentarista, as pastagens em boas condições fazem com que o pecuarista tenha a capacidade de cadenciar o ritmo dos negócios.